飛機起降「窗戶遮光板」為何不能關？機師揭背後關鍵 一堆人不知道

搭飛機想睡覺，不少人一坐上靠窗座位，就習慣把窗戶遮光板拉下來。不過，每到起飛或降落前，空服員總會要求旅客重新拉開。根據《Travel + Leisure》報導，之所以有這項規定，主要與飛航安全有關，因為起飛與降落正是整趟飛行最需要提高警覺的階段。

根據波音2024年統計資料，飛機雖然絕大多數時間都處於巡航階段，但巡航僅占致命事故約10%；相較之下，降落只占整體飛行時間約1%，卻占致命事故37%。原因包括飛機起降時距離地面較近，一旦發生異常，機師能反應的時間較短，同時還得面對跑道上的其他飛機、車輛、建築物甚至動物等潛在障礙。

那麼，拉開窗戶遮光板究竟能幫上什麼忙？西銳飛機（Cirrus Aviation Services）機師薩迪（Rock Saddy）解釋，萬一發生緊急事故，機組員可以透過窗戶迅速確認機外是否有火勢、殘骸或積水，再判斷哪一側的逃生出口可以安全開啟。乘客也能同步掌握外部狀況，避免在不適合的一側貿然撤離。

此外，窗戶不只讓機內的人「看出去」，也能讓外面的救援人員「看進來」。如果窗戶遮光板全部拉下，地面救援人員較難迅速了解機艙內發生什麼事，也可能影響後續救援判斷。換句話說，起降時拉開遮光板，就是為了在真正發生事故時，替機組員與救援人員爭取更多判斷時間。

天西航空（SkyWest Airlines）機長柯恩（Adam Cohen）則指出，另一項原因與眼睛適應光線有關。起降前讓乘客接觸外界光線，可以讓雙眼提前適應機外環境；如果是在深夜或清晨起降，機組員通常也會調暗客艙燈光，同樣是為了讓乘客的視覺提前適應黑暗，一旦需要緊急撤離，就能更快看清周遭環境。

至於飛行途中窗戶遮光板要拉開還是拉下，通常可由旅客自行決定，但只要機組員基於安全考量提出要求，仍應以其指示為準。美國運輸部也提醒，旅客若拒絕遵從機組員指示，甚至妨礙其執行職務，可能違反美國聯邦航空總署（FAA）相關規定。