芬蘭義務役訓練受質疑 軍官示警無人機時代恐成活靶

芬蘭軍方宣稱正在汲取烏克蘭戰場的無人機經驗，但據「赫爾辛基日報」報導，芬蘭義務役訓練仍受限於百年歷史的傳統戰術。軍官警告，在無人機時代採用大規模步兵與戰車陣形，部隊將成為活靶。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）專文訪問3名現役不方便具名的芬蘭陸軍軍官。他們指出，軍方雖對外聲稱已將無人機戰術落實於演習，基層實況卻截然不同。思想保守又缺裝備以及義務役期過短，嚴重阻礙戰術革新。

爭議核心來自步兵與裝甲部隊的基礎戰術，目前，由數百名士兵組成的步兵連，仍依循舊有教範集結攻擊。有軍官坦言，過去百年來，步兵學到的連級攻擊模式如出一轍；但在無人機時代，大規模兵力極易暴露行蹤並遭受連續襲擊。另一名受訪者直言不諱地說，「受過這種訓練的部隊，根本不可能活著抵達陣地。」

烏克蘭前線的無人機已在戰場畫出數公里寬的灰色地帶，任何動靜都無所遁形。若將主力戰車豹2（Leopard 2）等部隊集中投入，勢必面臨慘重傷亡，迫使步兵必須改以少數人組成的巡邏隊徒步移動數十公里。

有裝甲兵教官透露，裝甲兵很難接受自己不再是主宰戰場的關鍵，軍方內部討論經常忽視現實烏克蘭戰場的變化。

報導指出，部分芬蘭軍官對無人機威脅視而不見，認為芬蘭的森林與嚴寒氣候能成為天然屏障。目前基層使用的訓練用無人機航程短、嚴寒中容易沒電，且熱影像鏡頭難以分辨樹木與人體，反而讓部分人員產生「躲在森林裡很安全」的錯誤期待。

軍方保守風氣也蔓延至高層，一場參謀課程竟開宗明義表示，禁止討論任何與烏克蘭相關的議題。

針對基層反彈，芬蘭陸軍訓練主任薩雷萊寧（Mikko Saarelainen）受訪時坦承，這是他首次聽聞這些批評。他認同部分擔憂並非毫無根據，指出戰場確實變得更透明，軍方必須適應在更小更分散的巡邏編制下運作。

不過，薩雷萊寧解釋，承平時期的安全法規限制實戰化訓練，也強調挖壕溝分散兵力與偽裝等基礎技能，變得比以往更重要。軍方已在波里旅（PoriBrigade）訓練區建造類似烏克蘭與俄羅斯使用的防禦工事。

目前俄烏兩國皆已建立各層級的大規模無人機部隊，芬蘭卻仍將無人機操作層級停留在最基層的連級單位。但薩雷萊寧表示，若爆發戰爭，芬蘭將獲得北大西洋公約組織（NATO）資源支持，戰況不會與烏克蘭完全相同。

然而，基層軍官對此提出警告，直指沉痾不能等到危機逼近才修正，過時的戰術與組織無法在一夜之間翻轉。一名軍官直言，「我們是靠鮮血來記取教訓，」開戰時首批被徵召的主力部隊，恐將沒有時間重新接受完整的實戰訓練。