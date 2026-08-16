聽新聞
0:00 / 0:00

比利時近代最嚴重野火延燒 約600人撤離家園

中央社／ 比利時巴倫15日綜合外電報導
8月15日比利時雅爾海（Jalhay）上沼澤（Hautes Fagnes/High Fens）自然保護區發生一場野火。法新社
8月15日比利時雅爾海（Jalhay）上沼澤（Hautes Fagnes/High Fens）自然保護區發生一場野火。法新社

比利時消防人員今天持續全力撲救該國近代史上最嚴重野火，大片自然保護區已被燒成焦土，比利時東部約有600位村民被勒令撤離。

法新社報導，野火昨天在鄰近德國邊界的高芬斯（High Fens）公園爆發並迅速蔓延，當局從全國調派人力增員，來自歐盟各地的直升機和消防飛機也前來支援。

官員形容，這起野火是比利時近代史上規模最大的一起，火勢從泥炭地和松林地帶開始蔓延。

瓦隆尼亞（Wallonia）地方政府發言人葉爾諾（Nicolas Yernaux）表示，截至今天晚間6時，野火已燒毀至少20平方公里土地，且火勢尚未獲得控制。

地方政府在臉書（Facebook）發文指出，在索爾布羅特（Sourbrodt）與布特根巴赫（Buetgenbach）兩個鄰近村落的部分地區，今天下午已勒令居民撤離，以策安全。

比利時通訊社（Belga News Agency）報導，約有600人接獲撤離通知，鄰近市鎮則啟用一座體育館以安置撤離者。

比利時 野火 歐盟

延伸閱讀

歐洲野火季前所未見 法國、德國、克羅埃西亞急撤大批居民

破攝氏40度…法國西南部林火再爆發 燒毀1600公頃、650人撤離

森林大火進逼希臘海灘 數百遊客搭小船緊急逃生

影／印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃 救援隊瓦礫堆搜生還者

相關新聞

自民黨3高層罕見集體參拜靖國神社 陸方強烈抗議

八月十五日是二戰日本宣布無條件投降八十一周年，直到靖國神社於當天黃昏閉門，首相高市早苗未前往參拜，但以她兼任的執政黨自民黨總裁名義，用「自費」方式奉納「玉串料」（祭祀費）。但包括該黨幹事長鈴木俊一及日本防衛大臣小泉進次郎的黨政要員仍前往參拜。

港媒：9月川習會白宮缺乏規畫 北京不安

中國大陸國家主席習近平可能九月訪美。香港南華早報十五日引述消息人士報導，離此次國是訪問只剩數周，美國川普政府的混亂狀況、找不到安排此行的接頭人，讓中國感到不安。這種情況是川普五月中國訪問的重演，只是這次訪問將由美國主導，讓中國更加不安。

印尼突發7.7強震！至少47死50傷 官員：傷亡人數恐持續攀升

印尼東部佛羅雷斯島外海十五日清晨發生規模七點七強震，已釀成至少四十七人罹難、五十人受傷、約兩千人逃離家園。震後約三小時，當局即解除海嘯警報。

強調對伊開戰沒有錯！川普：為了阻伊擁核 油價上漲完全值得

美國總統川普十四日在紐約州拿索郡花園市一場造勢活動演說時表明，他永遠不會為自己對伊朗採取軍事行動道歉；為了阻止伊朗擁核，汽油價格上漲是值得的，「我做了正確的事」。他並指稱，在美國擊敗伊朗後，很快會宣布荷莫茲海峽（下稱海峽）是美國領土。

與陸AI爭鋒！美逼35國選邊站「不能兩個都要 必須二選一」

美國正準備要求數十國在美中的人工智慧（ＡＩ）競爭選邊站。路透十四日引述其檢視的一份美國國務院內部草稿和一位美國官員報導，華府計畫「警告」相關國家，若同時加入中國大陸提出的另一套ＡＩ合作倡議，可能被排除在美國主導的ＡＩ聯盟外。

比利時近代最嚴重野火延燒 約600人撤離家園

比利時消防人員今天持續全力撲救該國近代史上最嚴重野火，大片自然保護區已被燒成焦土，比利時東部約有600位村民被勒令撤離

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。