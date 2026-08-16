比利時近代最嚴重野火延燒 約600人撤離家園

比利時消防人員今天持續全力撲救該國近代史上最嚴重野火，大片自然保護區已被燒成焦土，比利時東部約有600位村民被勒令撤離。

法新社報導，野火昨天在鄰近德國邊界的高芬斯（High Fens）公園爆發並迅速蔓延，當局從全國調派人力增員，來自歐盟各地的直升機和消防飛機也前來支援。

官員形容，這起野火是比利時近代史上規模最大的一起，火勢從泥炭地和松林地帶開始蔓延。

瓦隆尼亞（Wallonia）地方政府發言人葉爾諾（Nicolas Yernaux）表示，截至今天晚間6時，野火已燒毀至少20平方公里土地，且火勢尚未獲得控制。

地方政府在臉書（Facebook）發文指出，在索爾布羅特（Sourbrodt）與布特根巴赫（Buetgenbach）兩個鄰近村落的部分地區，今天下午已勒令居民撤離，以策安全。

比利時通訊社（Belga News Agency）報導，約有600人接獲撤離通知，鄰近市鎮則啟用一座體育館以安置撤離者。