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辛巴威渡輪翻覆再尋獲遺體 死亡數攀至68人
辛巴威警方表示，卡瑞巴湖（Lake Kariba）本週發生渡輪翻覆事故，今天再尋獲遺體後，死亡人數升至68人。
法新社報導，這艘由政府鄉村基礎建設發展署（RIDA）營運的超載客運渡輪，本月11日在風浪洶湧的湖面翻覆。
警方今天透過簡短聲明表示，再尋獲22具遺體後，卡瑞巴湖RIDA渡輪翻覆事故的死亡人數增至68人。
聲明未提供進一步細節，不過船上大多數乘客是居住在卡瑞巴湖周邊的村民及魚販。該湖位在辛巴威與尚比亞交界處。
官員指出，這艘船核准載客90人，然而事發時船上有114名成人、5名船員及數量不明的孩童。
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