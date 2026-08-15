爆抄襲後辭職…劍橋非裔教授陳屍家中 英相稱多方面悲劇

爆發抄襲醜聞後辭去英國劍橋大學教職的英國非裔學者阿爾戴（JasonArday）昨天傳出陳屍倫敦家中，英國首相柏南今天表示，這起事件「在許多層面上是場悲劇」。

法新社報導，阿爾戴昨天在倫敦南部的住所被發現身亡，享年41歲。他2023年才成為劍橋大學（Cambridge University）最年輕非裔教授，但近期遭到數名學者和媒體報導指其博士論文涉及抄襲。

劍橋大學和阿爾戴擔任研究員的劍橋大學耶穌學院（Jesus College）宣布將對他遭受的多項指控展開調查後，阿爾戴本月5日辭去在這兩個機構的職位。

阿爾戴抄襲醜聞流傳期間，英國右翼報紙及評論人士還指稱他受惠於各方的多元、平等與共融（diversity, equality and inclusion，DEI）政策，而享有不公平優勢。

阿爾戴曾表示，他受到帶有「種族動機」的多方騷擾。他辭職當天在網路上發表的公開信也寫道，他的請辭不該「被誤解為我接受那些關於我的說法」。

柏南（Andy Burnham）今天在拜訪英格蘭西南部的行程中接受媒體訪問時說，阿爾戴的去世「從許多層面來說是場悲劇」，特別是對所有認識他的人而言。

柏南進一步表示，現在「不是倉促下結論的時候」，而是「反思的時刻，思考事情如何演變至此」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980