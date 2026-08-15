土耳其東部小型巴士爆胎翻覆 釀5死11傷慘劇

土耳其相關當局指出，一輛小型巴士今天在國內東部地區發生爆胎翻覆事故，造成包含2位孩童在內的5人喪命，另有11人受傷。

土耳其NTV電視台報導，這輛載著一個家庭的小型巴士原本要前往東部城市穆什（Mus）參加婚禮，卻在迪亞巴克爾省（Diyarbakir）北部一座小鎮行駛時發生爆胎，讓駕駛無法控制車子而釀成慘劇。

相關當局表示，2名罹難孩童年紀分別為10歲與4歲，傷者當中有3人情況危急。