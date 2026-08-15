巴黎禁止通行路標「長出花朵」 法國藝術家：象徵自由

法國街頭藝術家亞伯拉罕（Clet Abraham）近日在巴黎街頭進行藝術創作，他在「禁止通行」路標上黏上花朵貼紙，象徵人們需要表達自己的空間和自由。

中央社實習記者日前在巴黎街頭巧遇正在創作的亞伯拉罕。只見他敏捷地踩上花盆，攀上紅底圓形的「禁止通行」標誌，快速地將畫有粉紅花朵的貼紙黏在象徵「禁止」的白色橫槓上。整個過程不到1分鐘。

出生於法國不列塔尼（Brittany）的亞伯拉罕，現長居義大利。他接受訪問表示，他從事街頭藝術創作已15年，持續以世界各地的路標為畫布進行創作。

亞伯拉罕解釋，這株從「禁止」橫槓「長出」的花朵，意味著「禁令當中需要留有空間，花朵才能生長；如果禁令裡沒有洞，什麼都長不出來」。

亞伯拉罕認為，在日益複雜的社會，法律越訂越多，能夠做自己的空間卻越來越少。他說，「我感覺社會在自我約束，權力的壓迫日益加劇，尤其是對年輕人而言」，而人們需要空間、需要自由來表達自己。

亞伯拉罕表示，路標下達命令而不給予討論空間，本質上「不太民主」；他認為，一項規則若更具人性，就更容易被人接受、理解與遵守，因此他透過貼紙藝術（Sticker Art）賦予路標「人性」。他認為，法律不是解決一切問題的答案，思考與人性才是解方，規則應該跟著人走，而非人服從規則。

亞伯拉罕的作品遍布全球多個城市，他也曾於2018年受邀在高雄駁二藝術特區改造交通號誌，他形容那是一段「美好的回憶」。