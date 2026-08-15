泰國啤酒餐廳大火增至39死 保全治療1個月傷重不治

泰國一間啤酒餐廳7月12日晚間發生大火，死亡人數攀升至39人。泰媒報導，該餐廳擔任保全的23歲警員在加護病房接受治療一個多月後，今天因傷勢過重宣告不治。

曼谷啤酒餐廳Rong Beer Na Lad Phrao大火，是泰國近年死傷最慘重的火警之一，罹難者今天攀升至39人。

泰國「經理日報」（MGR Online）今天報導，最新一名罹難者是在餐廳擔任保全的23歲警員塔納空（Thanakorn Phetthong），他在警察總醫院接受治療一個多月後，今天因傷勢過重去世。

事發後，塔納空是在餐廳的第二個出口附近被發現，其後一直在加護病房接受治療。當局仍在處理其家屬的賠償事宜。

根據警方說法，這起嚴重火災是因天花板電線短路引發，罹難者大多死於吸入濃煙。

首席調查員伊薩拉（Isara Na Phatthalung）日前表示，警方打算以過失致死等6項罪名起訴酒吧老闆蘇威查（Suvicha Salaibatr）。蘇威查當時也受傷送醫，日前已離開加護病房。

伊薩拉告訴法新社：「我們上週已依6項罪名對他（蘇威查）發布逮捕令，分別是過失致死、過失重傷、過失傷害、失火、毀損及未經許可經營娛樂場所。」

蘇威查若被判有罪，光是過失罪名部分，就可能面臨最多10年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康