快訊

深夜偷消防車兜風…女用緊急對講機撒嬌點餐 警攔下驚見全裸駕駛

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國啤酒餐廳大火增至39死 保全治療1個月傷重不治

中央社／ 曼谷15日專電
泰國一間啤酒餐廳7月12日晚間發生大火，死亡人數攀升至39人。 新華社
泰國一間啤酒餐廳7月12日晚間發生大火，死亡人數攀升至39人。 新華社

泰國一間啤酒餐廳7月12日晚間發生大火，死亡人數攀升至39人。泰媒報導，該餐廳擔任保全的23歲警員在加護病房接受治療一個多月後，今天因傷勢過重宣告不治。

曼谷啤酒餐廳Rong Beer Na Lad Phrao大火，是泰國近年死傷最慘重的火警之一，罹難者今天攀升至39人。

泰國「經理日報」（MGR Online）今天報導，最新一名罹難者是在餐廳擔任保全的23歲警員塔納空（Thanakorn Phetthong），他在警察總醫院接受治療一個多月後，今天因傷勢過重去世。

事發後，塔納空是在餐廳的第二個出口附近被發現，其後一直在加護病房接受治療。當局仍在處理其家屬的賠償事宜。

根據警方說法，這起嚴重火災是因天花板電線短路引發，罹難者大多死於吸入濃煙。

首席調查員伊薩拉（Isara Na Phatthalung）日前表示，警方打算以過失致死等6項罪名起訴酒吧老闆蘇威查（Suvicha Salaibatr）。蘇威查當時也受傷送醫，日前已離開加護病房。

伊薩拉告訴法新社：「我們上週已依6項罪名對他（蘇威查）發布逮捕令，分別是過失致死、過失重傷、過失傷害、失火、毀損及未經許可經營娛樂場所。」

蘇威查若被判有罪，光是過失罪名部分，就可能面臨最多10年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰國 啤酒 保全

延伸閱讀

屏東滿州虎頭蜂攻擊釀2死1傷…傷者轉院中榮 傷悲回憶現場慘狀

深夜偷消防車兜風…36歲女用緊急對講機撒嬌點餐 警攔下驚見全裸駕駛

毒駕車禍致死非肇責主因仍難卸責 嘉義國民法官判毒駕男3年6月徒刑

找人頂罪 黑道千金肇逃撞死人 3人羈押

相關新聞

泰國旅遊變貴了？當局擬調高外籍旅客入境費 最快2027年首季實施

泰國政府擬將外籍旅客入境費由原先規劃的300泰銖提高至450泰銖（約新台幣435元），若獲內閣批准，最快將於2027年第...

巴黎禁止通行路標「長出花朵」 法國藝術家：象徵自由

法國街頭藝術家亞伯拉罕（Clet Abraham）近日在巴黎街頭進行藝術創作，他在「禁止通行」路標上黏上花朵貼紙，象徵人...

泰國啤酒餐廳大火增至39死 保全治療1個月傷重不治

泰國一間啤酒餐廳7月12日晚間發生大火，死亡人數攀升至39人。泰媒報導，該餐廳擔任保全的23歲警員在加護病房接受治療一個...

破攝氏40度…法國西南部林火再爆發 燒毀1600公頃、650人撤離

法國多地本週氣溫再度升高，部分地區突破攝氏40度；與此同時，西南部朗德省（Landes）林火再度爆發，迄今燒毀面積達16...

菲律賓連日暴雨釀22死 小馬可仕重申防洪弊案究責

菲律賓近來接連受到颱風及西南季風影響，多地持續降下豪雨並發生土石流，截至今天已造成22人死亡、17人受傷，全國約480萬...

與台灣相似…南韓半導體救生育？晶片工廠所在地新生兒數冠絕全國

和台灣情況類似，南韓有晶片工廠在的地方，也正好是較多孩童出生的地方，南韓晶片工廠的分布愈來愈容易從生育率趨勢地圖上分辨出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。