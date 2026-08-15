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菲律賓連日暴雨釀22死 小馬可仕重申防洪弊案究責

中央社／ 馬尼拉15日專電
小馬可仕昨天在馬尼拉與外媒進行午餐座談時重申，政府將追究涉弊政府基建工程人員與不法承包商的責任，並強調在雨季持續造成災害事件之際，相關工作尤其迫切。 法新社
小馬可仕昨天在馬尼拉與外媒進行午餐座談時重申，政府將追究涉弊政府基建工程人員與不法承包商的責任，並強調在雨季持續造成災害事件之際，相關工作尤其迫切。 法新社

菲律賓近來接連受到颱風及西南季風影響，多地持續降下豪雨並發生土石流，截至今天已造成22人死亡、17人受傷，全國約480萬人受災。大雨造成的災情再次引發菲律賓輿論對防洪弊案的關注。

菲律賓位於太平洋「颱風帶」，每年平均遭遇20場颱風，以7月至10月為高峰期。本月初颱風「鯨魚」（Kujira）襲擊呂宋島，隨後菲律賓又受多場西南季風影響，多地頻降豪雨，在山區引發土石流或山崩。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天公布最新災情整合報告指出，奪命事件大多發生於呂宋島北部班蓋特省（Benguet），有15人在惡劣天候引發的事件中喪生，多數為土石流。

這波惡劣天候也造成17人受傷，主要也是與土石流及樹木倒下有關，另有3人被土石流掩埋或被大水沖走尚未尋獲。

災情也造成1818棟房屋受損，其中173棟完全損毀；基礎設施損失估計達33.3億披索（約新台幣17.33億元），農業損失約6.90億披索。

就大馬尼拉地區而言，菲律賓氣象局（PAGASA）資料顯示，8月5日至14日期間，累計平均雨量達483.4毫米，平均每日約48.3公釐，但近半雨量集中在9日及10日兩天，低窪地方漲水深度及膝。

PAGASA氣象專家在廣播節目中表示，西南季風目前仍活躍於呂宋島西部，持續將水氣帶到菲律賓。

大雨嚴重災情再次讓民眾想起逐漸被淡忘的防洪工程弊案。去年7月，菲律賓連遭多場颱風侵襲，災情慘重，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當時怒斥部分工程品質低劣，後續調查發現甚至有預算已核銷但從未開工的「幽靈工程」。

小馬可仕昨天在馬尼拉與外媒進行午餐座談時重申，政府將追究涉弊政府基建工程人員與不法承包商的責任，並強調在雨季持續造成災害事件之際，相關工作尤其迫切。

他並說，政府正強化防洪及災害應變準備工作，並加快關鍵矯正措施的執行，強調，政府投入相關工程的所有經費，都必須轉化為民眾及社區真正的防護。

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