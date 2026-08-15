破攝氏40度…法國西南部林火再爆發 燒毀1600公頃、650人撤離

法國多地本週氣溫再度升高，部分地區突破攝氏40度；與此同時，西南部朗德省（Landes）林火再度爆發，迄今燒毀面積達1600公頃，撤離650人。

朗德省當局表示，這場火於本月13日開始燃燒，至今天凌晨加劇，現場有550名消防員滅火。

法國新聞台（franceinfo）報導，朗德省首長克拉弗魯爾（Gilles Clavreul）說，迫於情勢，必須展開新一波疏散行動，涉及上百人，累計650人，但目前沒有房屋受損。

他還表示，萬一有火星越過隔離帶，引燃新火點，可能還須疏散兩個區域，已請求直升機和滅火飛機空中支援。

朗德省火災救援單位負責人法伯（Arnaud Fabre）說，火災形勢原本有好轉，但凌晨4時30分左右開始加劇，且滅火設備很難進入著火區域，必須派遣大批消防員前往盡力控制火勢。

這已是朗德省本季第3波重大火災。加斯科尼朗德地區（Landes de Gascogne）森林多為海岸松樹，近期因連續熱浪而乾枯，更加易燃。

約3週前，朗德省比斯卡羅斯（Biscarrosse）火災燒毀3700公頃，凸顯當地廣闊森林的失火風險。往北一些，7月下旬在吉倫特省（Gironde）爆發的「超大型火災」更燒毀逾4萬公頃。

歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據顯示，法國2026年林火燒毀面積近10萬公頃，打破20年來衛星監測紀錄。

法國本週熱浪於13、14日達到高峰，今天開始逐漸降溫，但東南部暑熱預計至少持續到17日。