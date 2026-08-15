快訊

深夜偷消防車兜風…女用緊急對講機撒嬌點餐 警攔下驚見全裸駕駛

聽新聞
0:00 / 0:00

破攝氏40度…法國西南部林火再爆發 燒毀1600公頃、650人撤離

中央社／ 巴黎15日專電
法國多地本週氣溫再度升高，部分地區突破攝氏40度；與此同時，西南部朗德省（Landes）林火再度爆發，迄今燒毀面積達1600公頃，撤離650人。 路透社
法國多地本週氣溫再度升高，部分地區突破攝氏40度；與此同時，西南部朗德省（Landes）林火再度爆發，迄今燒毀面積達1600公頃，撤離650人。 路透社

法國多地本週氣溫再度升高，部分地區突破攝氏40度；與此同時，西南部朗德省（Landes）林火再度爆發，迄今燒毀面積達1600公頃，撤離650人。

朗德省當局表示，這場火於本月13日開始燃燒，至今天凌晨加劇，現場有550名消防員滅火。

法國新聞台（franceinfo）報導，朗德省首長克拉弗魯爾（Gilles Clavreul）說，迫於情勢，必須展開新一波疏散行動，涉及上百人，累計650人，但目前沒有房屋受損。

他還表示，萬一有火星越過隔離帶，引燃新火點，可能還須疏散兩個區域，已請求直升機和滅火飛機空中支援。

朗德省火災救援單位負責人法伯（Arnaud Fabre）說，火災形勢原本有好轉，但凌晨4時30分左右開始加劇，且滅火設備很難進入著火區域，必須派遣大批消防員前往盡力控制火勢。

這已是朗德省本季第3波重大火災。加斯科尼朗德地區（Landes de Gascogne）森林多為海岸松樹，近期因連續熱浪而乾枯，更加易燃。

約3週前，朗德省比斯卡羅斯（Biscarrosse）火災燒毀3700公頃，凸顯當地廣闊森林的失火風險。往北一些，7月下旬在吉倫特省（Gironde）爆發的「超大型火災」更燒毀逾4萬公頃。

歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據顯示，法國2026年林火燒毀面積近10萬公頃，打破20年來衛星監測紀錄。

法國本週熱浪於13、14日達到高峰，今天開始逐漸降溫，但東南部暑熱預計至少持續到17日。

法國 火災 氣溫 野火 高溫 熱浪

延伸閱讀

歐洲野火季前所未見 法國、德國、克羅埃西亞急撤大批居民

全球暖化速度最快 歐洲熱浪肆虐！逾1.5億人面臨破35度高溫

歐洲30年最壯觀日食！數百萬人爭睹 西班牙摸黑、英9成日偏食

相關新聞

泰國旅遊變貴了？當局擬調高外籍旅客入境費 最快2027年首季實施

泰國政府擬將外籍旅客入境費由原先規劃的300泰銖提高至450泰銖（約新台幣435元），若獲內閣批准，最快將於2027年第...

巴黎禁止通行路標「長出花朵」 法國藝術家：象徵自由

法國街頭藝術家亞伯拉罕（Clet Abraham）近日在巴黎街頭進行藝術創作，他在「禁止通行」路標上黏上花朵貼紙，象徵人...

泰國啤酒餐廳大火增至39死 保全治療1個月傷重不治

泰國一間啤酒餐廳7月12日晚間發生大火，死亡人數攀升至39人。泰媒報導，該餐廳擔任保全的23歲警員在加護病房接受治療一個...

破攝氏40度…法國西南部林火再爆發 燒毀1600公頃、650人撤離

法國多地本週氣溫再度升高，部分地區突破攝氏40度；與此同時，西南部朗德省（Landes）林火再度爆發，迄今燒毀面積達16...

菲律賓連日暴雨釀22死 小馬可仕重申防洪弊案究責

菲律賓近來接連受到颱風及西南季風影響，多地持續降下豪雨並發生土石流，截至今天已造成22人死亡、17人受傷，全國約480萬...

與台灣相似…南韓半導體救生育？晶片工廠所在地新生兒數冠絕全國

和台灣情況類似，南韓有晶片工廠在的地方，也正好是較多孩童出生的地方，南韓晶片工廠的分布愈來愈容易從生育率趨勢地圖上分辨出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。