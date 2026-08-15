軍機結合傳統美食 泰國空軍博物館推另類旅遊體驗

緊鄰曼谷廊曼國際機場的泰國皇家空軍博物館，收藏各年代的退役軍機，也介紹泰國空軍參與韓戰支援行動的歷史，除吸引軍事迷造訪，博物館也與一旁餐廳合作，結合空軍歷史與傳統美食，推出新的旅遊體驗。

由泰國皇家空軍於1952年設立的空軍博物館收藏自20世紀初期至現代的各式軍機、直升機、航空裝備與歷史文物，其中包括泰國自行設計製造的飛機與美製戰機，是曼谷少數免費開放並以航空為主題的景點之一。

泰國皇家空軍博物館與一旁的泰式餐廳「CelesteBangkok」今天邀請媒體，介紹博物館與餐廳合作的新型態旅遊體驗。

泰國皇家空軍中校、帕亞泰扶輪社（Rotary Club ofPhaya Thai）主席，同時也是餐廳負責人的朱塔提（Juthathip Boonyarit）表示，設立餐廳的構想，是希望讓軍人能以實惠價格，在舒適且具一定水準的環境中用餐。

不過，隨著觀光需求增加及各類旅行團陸續到訪，經營團隊期盼能透過結合「了解空軍歷史及品嘗泰國料理」的方式，打造另一種旅遊體驗。該餐廳提供傳統泰式料理及傳統舞蹈表演。

根據泰國皇家空軍博物館官網，館內收藏各時期軍用飛機、引擎、通信設備與軍事文物，是了解泰國航空史與皇家空軍發展的重要文化與歷史據點。

據中央社記者觀察，展示區有多架造型古老的軍機，其中包括泰國自製機種，民眾可以近距離觀察飛機外觀，並藉由解說員與字卡了解泰國空軍發展史。

博物館展板指出，早在1910年代，泰國就已從維修外國飛機逐步發展到自行製造飛機，並於1927年推出首架自行設計與製造的輕型戰機「Paribatra」。

另外，博物館也介紹泰國皇家空軍參與海外軍事行動的歷史。例如韓戰爆發後，泰國皇家空軍加入聯合國軍在韓國的支援行動，主要派遣三類部隊，包括聯合國軍司令部空軍聯絡官、空中醫療隊及空運任務隊。

空中醫療隊是由軍醫與護理人員組成，負責照護傷病官兵並執行韓國與日本之間的空中醫療後送。

空運任務隊則使用C-47運輸機執行人員、物資與郵件運輸等任務，支援聯合國軍作戰與後勤需求；空軍聯絡官則負責泰國空軍與聯合國軍之間的協調工作。

據博物館資訊，泰國皇家空軍自1950年至1970年代持續輪調相關人員參與任務，是泰國參與韓戰的重要空中支援力量。

帶著小孩參觀博物館的泰國民眾敏（Min）告訴中央社，空軍博物館具有教育意義，能讓小朋友了解從早期到現代的各式戰機。

她說：「弟弟和妹妹來到博物館能親眼看看真正的飛機，這是相當適合親子參訪的場所。」

另一名民眾普莉（Ploy）則表示，館內最吸引她的就是各式飛機，不僅數量眾多，也涵蓋不同機型，能讓人近距離觀賞。