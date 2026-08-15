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與台灣相似…南韓半導體救生育？晶片工廠所在地新生兒數冠絕全國

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在南韓主要半導體工廠所在的五個地區（京畿道的龍仁、華城、平澤和利川，以及忠清北道的清州市），2024年平均總和生育率達到0.9，比全國平均的0.75高出約20%。在華城市，生育率甚至達到1。路透社
在南韓主要半導體工廠所在的五個地區（京畿道的龍仁、華城、平澤和利川，以及忠清北道的清州市），2024年平均總和生育率達到0.9，比全國平均的0.75高出約20%。在華城市，生育率甚至達到1。路透社

和台灣情況類似，南韓晶片工廠在的地方，也正好是較多孩童出生的地方，南韓晶片工廠的分布愈來愈容易從生育率趨勢地圖上分辨出來。

韓國時報報導，39歲的申正媛（音譯）在三星電子從事研究員15年，即將臨盆的她向該報表示，她們那個街區的居民幾乎都有兩到三個小孩。她住在三星園區所在的華城市東灘區，三年前為了方便通勤搬到那裡，那裡不僅年輕人多，小孩也很多。

據韓國日報對南韓統計資訊服務（KOSIS）網站數據的分析，在南韓主要半導體工廠所在的五個地區（京畿道的龍仁、華城、平澤和利川，以及忠清北道的清州市），2024年平均總和生育率達到0.9，比全國平均的0.75高出約20%。在華城市，生育率甚至達到1。

華城市政府則統計，去年該市新生兒人數達到8,116人，居全國之冠。該市也占了京畿道新生兒總數的逾10%。京畿道是南韓人口最多的行政區，去年新生兒達到77,782人。

這座城市獨特的人口趨勢背後，是半導體業創造的高薪且令人嚮往職位，這個產業吸引了年輕人和他們的家庭。申正媛表示，獎金是她和同事最常討論的話題。雖然她的職位在半導體部門並非是能獲得高額獎金的那一群，但她聽過公司裡很多人都曾公開討論過，要如何在退休前三年內賺到30億韓元（約210萬美元）。

據華城市研究所對過去十年地址變更的分析，自2014年來，20至30多歲人口占華城市淨流入人口的33.6%，或549,022人中的184,822人，顯示年輕人口增加。就業是最常見的搬入該市原因，占36%，其次是住房（27.8%）和家庭（25.6%）。

南韓國稅局數據也顯示，華城市的平均居民年薪位在相對高水準，達到5,348萬韓元（約3.78萬美元），高於首爾25個區中的15個區；這10個例外包括江南、瑞草和龍山區。

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