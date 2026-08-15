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西班牙熱門旅遊城市格拉納達發生規模5地震 建物、車輛受損

中央社／ 馬德里15日綜合外電報導
西班牙南部熱門觀光城市格拉納達（Granada）今天凌晨1時剛過不久發生規模5地震，震央在近郊市鎮阿倫丁（Alhendin）。 歐新社
西班牙南部熱門觀光城市格拉納達（Granada）今天凌晨1時剛過不久發生規模5地震，震央在近郊市鎮阿倫丁（Alhendin）。 歐新社

西班牙南部熱門觀光城市格拉納達（Granada）今天凌晨1時剛過不久發生規模5地震，震央在近郊市鎮阿倫丁（Alhendin）。當局表示有房屋和車輛受損，但尚未傳出人員傷亡。

路透社報導，西班牙國家電視台（TVE）播放的畫面顯示，格拉納達街道上散落瓦礫，數輛車受損。格拉納達所處的安達魯西亞自治區（Andalusia）救難人員從受損建物中救出多位民眾。

安達魯西亞自治區政府副主席山斯（Antonio SanzCabello）在社群媒體平台X發文表示，當局已宣布進入緊急狀態。

他並提醒格拉納達民眾，若已「感受到地震且平安，住宅也未見受損，請保持冷靜、避免不必要進出建物。若在街上，請遠離建物外牆、屋簷、陽台、圍牆及其他可能掉落的結構」。

西班牙 地震

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