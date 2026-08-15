聽新聞
0:00 / 0:00
西班牙熱門旅遊城市格拉納達發生規模5地震 建物、車輛受損
西班牙南部熱門觀光城市格拉納達（Granada）今天凌晨1時剛過不久發生規模5地震，震央在近郊市鎮阿倫丁（Alhendin）。當局表示有房屋和車輛受損，但尚未傳出人員傷亡。
路透社報導，西班牙國家電視台（TVE）播放的畫面顯示，格拉納達街道上散落瓦礫，數輛車受損。格拉納達所處的安達魯西亞自治區（Andalusia）救難人員從受損建物中救出多位民眾。
安達魯西亞自治區政府副主席山斯（Antonio SanzCabello）在社群媒體平台X發文表示，當局已宣布進入緊急狀態。
他並提醒格拉納達民眾，若已「感受到地震且平安，住宅也未見受損，請保持冷靜、避免不必要進出建物。若在街上，請遠離建物外牆、屋簷、陽台、圍牆及其他可能掉落的結構」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。