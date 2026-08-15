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機組員罷工！不滿易捷航空一再更改班表 法國機場約100航班被迫取消

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
英國廉價航空易捷航空機組人員因不滿公司一再更改班表，憤而發動罷工，導致今明兩天共約100個從法國機場出發的航班被迫取消。 路透社
英國廉價航空易捷航空機組人員因不滿公司一再更改班表，憤而發動罷工，導致今明兩天共約100個從法國機場出發的航班被迫取消。 路透社

英國廉價航空易捷航空（Easy Jet）機組人員因不滿公司一再更改班表，憤而發動罷工，導致今明兩天共約100個從法國機場出發的航班被迫取消。

工會表示，易捷航空駐法國約900名機組員中，約半數將參與罷工。此舉預計影響巴黎2座機場，以及尼斯（Nice）、波爾多（Bordeaux）及里昂（Lyon）約半數航班。

易捷航空指責工會「趁機施壓」，因為本次罷工行動適逢法國重要國定假日週末，機場正值繁忙時段。

法國是易捷航空的重要市場。易捷航空近日同意以77億美元的交易金額接受美國私募股權公司阿波羅全球管理公司的收購。在法國，易捷航空的載客量僅次於法國航空（Air France）。

大部分受影響航班已於14日取消，易捷航空表示，希望協助旅客尋找替代航班。

SNPNC-FO工會的布爾敦（William Bourdon）表示，機組人員希望工作安排能「保持穩定」。他說，有些機組人員每週的工作時數及航點可能被更改多達50至60次。

他告訴法新社，「無論是私人生活或是照顧子女，這都讓安排變得極為複雜，因為大多數調整都是在最後一刻、也就是提前24至48小時才通知。」

參與勞資協商的3個工會警告，8月7日至9月2日期間可能發動罷工。

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