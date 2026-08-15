「登上赴美航班才知獲釋」 錫安教會創辦人金明日談大陸宗教處境

（德國之聲中文網）大陸籍牧師金明日，去年10月10日於大陸境內進行牧會工作時，以涉嫌「非法利用訊息網絡」的罪名遭逮捕。直至今年7月3日，他於廣州突獲釋放，並立即被遣送至居住於美國的家屬處。

在此之前，美國總統川普已於今年5月，在與大陸國家主席習近平的會晤中，直接呼籲中方釋放金明日。美國國會參眾兩院亦曾通過相關決議案，要求釋放金明日，顯示美方持續向北京施壓。

金明日牧師於1968年出生於大陸黑龍江省哈爾濱市郊一個朝鮮族家庭，畢業於北京大學地球物理系。在1989年「六四事件」後，他皈依基督教，並於2002年前往美國加州帕薩迪納的福樂神學院（Fuller Theological Seminary）進修。2007年，他榮獲教牧學博士學位，同年返回大陸創立錫安教會。

本月7日，德國之聲透過網絡專訪身處美國的金明日牧師，深入了解其創建錫安教會的歷程、教會的各項事工、被捕及獄中的經歷、此次意外獲釋的經過，以及抵達美國後的生活狀態與內心感受。以下內容經由編輯潤飾，在不影響原意的情況下刊出。

德國之聲： 您是在什麼時候得知自己獲釋的？請談談獲釋前後的經過及當時的心情。

金明日：7月3日，我在不知道自己已經獲釋的情況下，被從廣西北海押上高鐵，前往廣州。當局清空了高鐵的一節車廂，車廂內只有我和公安人員。當時我隱約覺得自己或許有可能獲釋，但並不知道高鐵要開往哪裡，車廂內的公安人員也沒有對我說什麼。

抵達廣州後，我被帶到廣州白雲機場，隨後登上一架大陸南方航空公司的客機。我在機上坐下後見到一名美國領事官員，直到聽完他的說明，才知道自己已經獲釋。得知消息的一瞬間，非常突然，有些不知所措。

我乘坐的是一班飛往洛杉磯的航班。後來聽說，機票是用我女兒的信用卡購買的。獲釋時，大陸公安並未要求我接受任何條件，例如保守秘密、停止宗教活動，或者承諾不得再次進入大陸等。

我坐在經濟艙，腦中一片空白，幾乎無法正常思考。那名美國領事官員很快便睡著了，但我在整個航程中完全無法入睡。由於這個結果完全出乎意料，我既難以置信，又非常激動。一方面，想到終於能夠與八年未見的家人團聚，我感到十分喜悅；另一方面，想到仍被羈押的教會同工和信徒，心情又非常復雜。

德國之聲： 您認為自己是如何獲釋的？

金明日：這是一次奇跡般、極不尋常的獲釋。我是大陸公民，並非美國公民，但美國總統川普曾要求大陸國家主席習近平釋放我，而習近平接受了這項要求，因此我才得以獲釋並被送往美國。我對川普總統以及所有為我的獲釋付出努力的美國官員深表感謝。

一般而言，在大陸被羈押的人若要獲准前往外國，通常必須先在審判中認罪，撰寫「悔過書」，之後再經由第三國前往希望定居的國家。然而，我並未經歷這些程序。

該領事官員向我說明了國務卿魯比歐發表聲明、要求大陸釋放我的情況，也介紹了44名美國國會議員為促成我獲釋所進行的活動。後來，我訪問華盛頓時，一名參議員還交給我一份曾呈交川普總統的文檔副本。

我也曾前往白宮並與相關官員見面，但我沒有見到川普總統，也沒有直接收到他的祝賀訊息。不過，我的獲釋也可能是中方為習近平主席預計於9月訪問美國、營造有利對話氣氛而采取的一項措施。

德國之聲：您抵達美國已經一個月。請談談獲釋後的生活和近況。重新適應美國生活是否遇到困難？

金明日：7月3日抵達美國洛杉磯後，我與家人團聚。我過去曾在美國生活大約六年，家人也一直居住在美國，因此在適應日常生活方面並沒有遇到太大困難。我的家人都是美國公民。

不過，我抵達美國後至今仍未能真正休息。我一直與媒體、教會人士及政界人士見面，繼續為那些在大陸遭受迫害的教會領袖，以及仍在獄中的教會同工爭取獲釋。我也在思考，未來可以如何幫助大陸境內的教會和信徒。

德國之聲：據了解，您的母親目前居住在南韓。

金明日：我的母親今年94歲。獲釋後，我至今仍未能前往南韓探望她，因為我尚未取得入境南韓所需的簽證。我希望能夠盡快訪韓與母親見面。

德國之聲：您是如何皈依基督教的？也請介紹一下錫安教會的活動。

金明日：我在一個沒有基督教背景的家庭中長大。1986年，我考入北京大學，主修地球物理學。1989年經歷天安門事件後，我原有的理想徹底崩塌，精神上也陷入了一段彷徨期。

就在那段時期，我感受到教會信徒所展現的愛。尤其是在一名年長信徒的葬禮上，我看到基督徒所展現的盼望與信心，從中得到很大的力量。

1989年秋天，我開始正式走進基督教的信仰世界。1990年大學畢業後，我曾在北京工作，但當時教會缺少講道人和事奉人員，因此我應教會的要求，決定投身教會工作。從1992年起，我在三自教會的神學院學習，其後一面教學，一面從事牧會工作。

2002年，我前往美國富勒神學院留學，完成為期五年的教牧學博士課程。2007年，我返回大陸，與大約20名信徒共同創立錫安教會。教會後來迅速發展，到2018年時，聚會人數已達約1500人，成為北京具有代表性的家庭教會之一。

2018年3月，當局試圖在錫安教會的禮拜場所內安裝24台監控攝像機，遭教會拒絕。此後，當局出動約千名警察，關閉該教會的禮拜場所。盡管如此，錫安教會仍繼續在酒店會議室、辦公室等場所舉行聚會。

當時，我曾與家人一起前往美國，但只有我在2018年7月返回大陸。其後，我遭到限制出境，大約八年未能與家人見面。由於我是錫安教會的創辦人和主任牧師，我認為自己應該留在大陸，繼續服事教會。

2020年新冠疫情暴發後，我們開始舉行網上禮拜。參加人數最多時，約有3300個帳戶登入。為了幫助居住在沒有教會的城市裡的信徒，我們還在大約40座城市成立了約100個新的聚會點。

在新冠疫情期間的兩至三年間，大陸約有三成的教會關閉。在這樣的背景下，錫安教會的發展可說是一次令人驚訝的復興。然而，這似乎也激怒了大陸政府。

德國之聲： 請描述您被捕時的情況。調查期間，當局是否曾要求您放棄信仰？

金明日：大陸公安部於2024年7月2日成立了一個專門調查錫安教會的機構。在對教會進行大約一年的調查後，當局於2025年10月9日拘捕了包括王林牧師在內的主要教會成員。翌日，即10月10日，我在廣西壯族自治區北海市的住所內被捕。當時我正在與一名客人用餐，大批公安人員突然闖入並將我帶走。

從2021年離開北京後，我一直前往不同城市建立教會並照顧當地信徒。自2023年起，由於糖尿病等健康問題，我留在北海，同時繼續從事牧會活動。

公安在拘捕我時告知，我涉嫌「非法利用訊息網絡」。其後，2026年5月25日，案件從公安機關移交檢察院時，當局開始針對教會奉獻及牧師所得的事奉津貼提出質疑，並把我的涉嫌罪名改為「非法經營」和「詐騙」。

在調查過程中，當局並未要求我放棄信仰，但一直強迫我承認自己犯了罪。我反駁說，中華人民共和國憲法第三十六條承認公民享有宗教信仰自由，而基督教擁有《聖經》及兩千年的信仰傳統，是一種合法宗教。因此，實踐基督教信仰並不構成犯罪。

檢察院還曾向我提出，「倘若認罪，可能把刑期從15年減至3年，」但我拒絕接受這項提議。

德國之聲：調查期間，您是否能夠充分獲得律師協助？

金明日：最初，我無法正常獲得律師的協助。我的第一名辯護律師張凱，是一名以代理大陸人權案件聞名的律師。然而，在為我辯護後，他失去了律師事務所和執業資格。其後接手案件的律師，也因受到壓力和阻撓，無法繼續進行辯護工作。

因此，我從6月3日晚間開始絕食，一直持續到6月5日下午5時。這次絕食取得了很好的效果。看守所的管教人員對我的絕食感到震驚，最終允許我與律師見面。

德國之聲：九個月的羈押生活如何？您在看守所內能否繼續信仰生活？

金明日：與我一同被捕的九名男性教會成員，被羈押在北海市第二看守所；另外九名女性教會成員，則被羈押在北海市第一看守所。

每個監室內大約關押30人，空間非常狹窄，所有人睡覺時必須彼此緊貼。冬天寒冷，夏天炎熱。廁所和洗澡的地方也設在同一個狹小空間內，因此衛生條件惡劣，幾乎沒有任何隱私。被羈押者幾乎沒有自由活動和運動的時間，所有日常生活都受到嚴格控制。不過，當局並未刻意剝奪我的睡眠。

看守所內的膳食品質非常差，而且相當單調。即使到了節日，也只能購買少量餅干或其他零食。我患有糖尿病已超過十年，但在羈押期間未能獲得充分治療，導致健康狀況惡化。不過，管教人員對我的個人態度大致上並不惡劣。

另一方面，與其他被羈押者不同，我不能透過書信與外界聯絡，起初也不獲准取得《聖經》。在牧師、律師及外媒提出這個問題後，我大約在被羈押一至兩個月後才獲准取得一本《聖經》。雖然我無法舉行正式禮拜，也沒有充分時間禱告，但我仍會默禱、閱讀《聖經》，並且每星期從周四晚上禁食至周五晚上。

這些信仰實踐對我維持信仰有很大幫助。我在接受治療或出庭時，偶爾會遇到其他錫安教會成員，但彼此之間不獲准交談。

德國之聲：目前是否仍有尚未獲釋的錫安教會成員？

金明日：去年共有28名錫安教會成員被捕。其中10人首先獲得取保候審，2026年6月又有9人獲得取保候審。

即使在我抵達美國後，仍有8名教會成員被羈押。他們目前正在北海等待審判。現在最重要的工作，就是讓更多人了解他們的處境，並協助他們盡快獲釋。

德國之聲：目前大陸基督教會的處境如何？

金明日：大陸教會仍在繼續發展，但信徒面對許多困難。以錫安教會為例，目前仍在繼續舉行結合網上和實體形式的禮拜及小組活動。美國也有一些從大陸避難而來的錫安教會信徒及其家屬，他們同樣會在當地舉行聚會。

德國之聲：大陸是否真正存在宗教自由？您如何評價大陸的宗教政策？

金明日：向大陸政府登記並接受政府管理的教會被稱為「三自教會」--自治（自己管理）、自養（自己出錢）、自傳（自己傳教），反對政府直接控制教會的信徒則成立「家庭教會」。我最初也是在三自教會開始信仰生活，但後來帶領了一間獨立的家庭教會。

共產黨否定神的存在，而中共奉行的更是一種「戰鬥式無神論」：不僅否定神，也將有神論者視為落後，甚至是需要消滅的對象。中共若堅持其嚴格的意識形態，教會便會面臨壓迫；反之，若其推行較為靈活或寬鬆的政策，教會才有望得以發展。

大陸憲法第三十六條規定公民享有宗教信仰自由，基督教也被承認為合法宗教。然而在現實中，宗教活動能否進行以及所受到的限制程度，很大程度上取決於是否接受國家的控制。

德國之聲：您現在是否正在做羈押期間想做的事情？請談談未來的活動計劃。

金明日：我過去在大陸的生活，與如今身處美國並接受媒體采訪的生活截然不同。未來，我將繼續向外界介紹大陸教會的處境，呼籲國際社會關注受迫害的基督徒。

我想再次強調，當務之急，是促成仍遭羈押的8名錫安教會成員獲釋，他們是王林、王聰、尹會彬、高穎佳、劉楨彬、琳書鋮、吳秋雨及汪中。

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