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千葉破紀錄豪雨…近5百棟住宅淹水 逾千輛車被棄置於路上
日本千葉縣本週稍早遭遇破紀錄豪雨後，大範圍地區淹水，已知造成8人死亡、1人失蹤、近500棟住宅淹水。各地已經紛紛開始清理因為泡水而被棄置在路上的車輛，數量上看1200輛。
千葉縣本週稍早在短短12小時內，降下相當於往年8月一整個月約3倍的雨量，這也使當地豪雨成災，其中幾名罹難者受困於泡水的車內。
「朝日新聞」報導，千葉縣政府今天表示，18個地區總計至少459棟住宅淹水，較昨天傍晚的170棟大幅增加。尤其是佐倉市，災情慘重，總共有200棟住宅遭殃；市原市則有92棟住宅淹水。
縣府災害對策本部的負責人表示，「需要一些時間掌握整體災情」。
日本放送協會（NHK）報導，千葉縣有大量的車因為泡水而動彈不得。千葉縣政府與千葉市政府等單位表示，縣內約有1200輛車因為泡水等原因動彈不得，被棄置於路上。這些拋錨的車輛已經妨礙交通，且引發追撞事故。
各地已經紛紛開始清理這些拋錨的車輛。
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