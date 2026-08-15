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千葉破紀錄豪雨…近5百棟住宅淹水 逾千輛車被棄置於路上

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本千葉縣本週稍早遭遇破紀錄豪雨後，大範圍地區淹水，已知造成8人死亡、1人失蹤、近500棟住宅淹水。 路透社
日本千葉縣本週稍早遭遇破紀錄豪雨後，大範圍地區淹水，已知造成8人死亡、1人失蹤、近500棟住宅淹水。 路透社

日本千葉縣本週稍早遭遇破紀錄豪雨後，大範圍地區淹水，已知造成8人死亡、1人失蹤、近500棟住宅淹水。各地已經紛紛開始清理因為泡水而被棄置在路上的車輛，數量上看1200輛。

千葉縣本週稍早在短短12小時內，降下相當於往年8月一整個月約3倍的雨量，這也使當地豪雨成災，其中幾名罹難者受困於泡水的車內。

「朝日新聞」報導，千葉縣政府今天表示，18個地區總計至少459棟住宅淹水，較昨天傍晚的170棟大幅增加。尤其是佐倉市，災情慘重，總共有200棟住宅遭殃；市原市則有92棟住宅淹水。

縣府災害對策本部的負責人表示，「需要一些時間掌握整體災情」。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣有大量的車因為泡水而動彈不得。千葉縣政府與千葉市政府等單位表示，縣內約有1200輛車因為泡水等原因動彈不得，被棄置於路上。這些拋錨的車輛已經妨礙交通，且引發追撞事故。

各地已經紛紛開始清理這些拋錨的車輛。

日本千葉縣本週稍早遭遇破紀錄豪雨後，各地已經紛紛開始清理因為泡水而被棄置在路上的車輛，數量上看1200輛。 路透社
日本千葉縣本週稍早遭遇破紀錄豪雨後，各地已經紛紛開始清理因為泡水而被棄置在路上的車輛，數量上看1200輛。 路透社

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