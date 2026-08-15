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首爾普信閣敲鐘紀念光復節 音樂劇重現南韓獨立場景

中央社／ 首爾15日專電

南韓今天迎來光復第81週年，首爾市舉辦敲鐘活動，由抗日烈士、獨立有功者後代敲鐘，傳承光復精神；西京大學音樂劇系學生在現場演出，重現獨立烈士相關場景。

光復節8月15日是南韓重要國定紀念日之一，紀念1945年8月15日結束日本殖民統治、南韓光復，政府及各地方政府舉行紀念儀式、敲鐘等活動，路上也會懸掛太極旗紀念。

首爾市政府今天在普信閣舉行「第81週年光復節紀念敲鐘活動」，以「光復之聲，喚醒未來」為主題，重新回顧光復的喜悅與意義，並將其精神傳承給未來世代。

活動由光復會推薦的獨立有功者後代9人，以及首爾市長吳世勳等共11人參與敲鐘，合計敲響33下。出席的獨立有功者後代包括抗日烈士金尚權之女金順姬、抗日秘密結社「秘密同志會」的徐達洙之子徐東洽（音譯）等9名烈士後代。

活動主持人由首爾特別市文化藝術名譽市長、演員鄭俊鎬擔任，鄭俊鎬的配偶李河姃為獨立運動烈士安弼洙的外孫女。

活動以首爾市培育的3名藝術家開場，分別以小提琴演奏、國樂演唱及聲樂演唱紀念光復節。隨後由西京大學音樂劇系22名學生帶來創作音樂劇「獨立的渴望」，主角飾演抗日烈士安重根，以道具重現歷史上著名的斷指血書場面，並在舞台上展開「津寬寺太極旗」，具有抗日獨立運動的象徵意義。

活動現場還設置AI拍照體驗攤位，並安排抗日獨立運動遺址踏查等市民參與活動，讓民眾了解過去的獨立運動歷史。

首爾市文化本部長閔秀洪（音譯）表示，「希望這次活動不僅止於重新回顧光復的喜悅，也能讓我們歷史能喚醒未來世代的迴響。」

光復節 首爾 南韓

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