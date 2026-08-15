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西班牙飛地休達加強戒備 嚴防移民再度集體闖關

中央社／ 休達14日綜合外電報導
社群媒體近日出現訊息，號召移民15日再次集體闖越西班牙北非飛地休達（Ceuta）的邊境。 路透社
社群媒體近日出現訊息，號召移民15日再次集體闖越西班牙北非飛地休達（Ceuta）的邊境。 路透社

社群媒體近日出現訊息，號召移民15日再次集體闖越西班牙北非飛地休達（Ceuta）的邊境。2週前，數萬移民湧入該市，馬德里當局已加派警力與軍隊加強戒備。

路透社報導，14日晚間，穿著戰鬥服的士兵在超市及政府機關外站崗，警車也密集巡邏休達主要幹道。不過，戶外咖啡座仍坐滿顧客，市中心的氣氛也相對平靜。

在邊境另一側，數十名身穿黑衣的摩洛哥安全部隊人員正嚴密監視費尼迪克（Fnideq）海灘。7月30日許多移民就是從這裡下水，游泳繞過塔拉哈爾防波堤（Tarajal breakwater），然後進入休達。西班牙當局估計，至少96人在這次移民潮中喪生，逾7萬2000人成功進入休達。

絕大多數移民不久後自願返回摩洛哥，但這場危機已在歐洲聯盟（EU）內部引發分歧，也助長全球極右派政黨的反移民論調。

此後，西班牙增設海上屏障，並從本土增派逾500名警察。西國內政部表示，這些警力將視情勢需要持續駐守。

西班牙內政部長格蘭德－馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）13日在休達告訴記者，「我們將持續部署必要人力，儘快恢復正常秩序，並避免7月30日那樣的事件再度發生。」

格蘭德－馬拉斯卡表示，目前約有5000名移民仍留在休達。官員已開始審查成年移民，並已裁定逾500件庇護申請，其中大多遭到拒絕。

他指出，非法入境者不得留在休達，也不得前往西班牙本土或取得合法身分，除非是極少數極度弱勢的特殊情況。他說，無權留在休達的移民將被遣返回摩洛哥。

摩洛哥首都拉巴特（Rabat）當局本週稍早表示，正在監控號召移民於15日集體越境、「來源不明的社群媒體貼文及訊息」。拉巴特當局警告，將追究號召及參與集體越境者的責任。

當地媒體畫面顯示，休達及西班牙的另一個北非飛地麥里亞（Melilla）邊境附近皆已加強安全部署，包括在分隔兩地的圍欄上增設刀片刺網。

拉巴特當局還在卡薩布蘭加（Casablanca）、費茲（Fez）及肯尼特拉（Kenitra）等城市阻止數批移民搭乘前往北部的火車及巴士。不過，目擊者告訴路透社，一些來自撒哈拉以南非洲的移民為避開安全檢查，改走山區道路前往費尼迪克。

移民 西班牙 休達

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