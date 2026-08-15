戰爭記憶漸消逝…二戰終戰81周年 日98歲遺族憶兄：骨灰盒輕得像空的

今天是第二次世界大戰終戰81週年，日本武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，今年出席者中年紀最大的遺族是98歲的高橋和彥，他的哥哥在菲律賓戰死。隨著戰爭記憶逐漸消逝，他懷抱著對和平的期盼，拄著拐杖來到會場。

時事通訊社、TBS報導，比高橋大11歲的哥哥冨彥，從早稻田大學理工學部畢業後，於1942年加入日本海軍，負責戰鬥機維修，先後被派往馬紹爾群島、菲律賓及台灣。

在高橋的記憶中，「除了父親以外，最讓人害怕的就是冨彥哥」，但哥哥也會陪他玩蒸汽火車玩具、帶他去書店，兄弟之間留下許多回憶。戰況惡化前，哥哥還曾多次回到東京家中，也曾從馬紹爾群島帶回竹製工藝品送給父母。

1944年底，高橋在車站前偶然遇見返家的哥哥，兩人只是簡單地互相說了一聲「呦」，結果那成為兄弟最後一次見面。隔年初，冨彥被派往菲律賓，1945年4月在呂宋島戰死，年僅27歲。

同年8月15日，當時17歲的高橋留在東京，與照顧自己的一對夫妻透過收音機聽到「終戰詔書」。「深深感受到戰敗了。首先想到的，就是那些戰死的人。」高橋至今仍記得，那對在戰爭中失去唯一兒子的夫妻，聽到廣播後流下眼淚的模樣。

戰爭結束後，身邊的人陸續從海外復員回國，但哥哥始終沒有回來。

直到終戰數年後，高橋一家才得知哥哥已經戰死。他前往東京上野的寬永寺領取遺骨，拿到的骨灰盒卻輕得讓他覺得「好像裡面什麼都沒有」。高橋沒有打開確認，直接將骨灰盒安葬進墓中。

戰後，高橋持續與昔日海軍軍人見面，也成立遺族會，並曾兩度前往菲律賓慰靈。去年，他將希望寄託於日本政府的戰歿者遺骨收集計畫，登錄自己的DNA資料，希望能尋回哥哥的遺骨。

今年，高橋一度因身體不適而健康狀況惡化，但因為對哥哥以及戰爭死難者的思念，他仍決定參加追悼儀式。

今天是第二次世界大戰終戰81週年，日本武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，今年出席者中年紀最大的遺族是98歲的高橋和彥，他的哥哥在菲律賓戰死。 歐新社

高橋說，「我認為現在沒有任何一個日本人會主動想要戰爭，一個都沒有。但是，被捲入戰爭是有可能的。」他表示，「戰爭絕對不能再發生」，並希望下一代能夠培養智慧，讓世界走向和平。

另一方面，今年出席追悼儀式年紀最小的遺族只有3歲，他的曾祖父在戰爭中陣亡。

孩子的母親帶著他來到會場，希望戰爭的記憶能夠繼續傳下去。「希望不要讓戰爭的悲慘隨著時間流逝而被風化，希望他能一直記得、去思考。如果今天的事情，能哪怕只留下一點點在他的記憶裡就好了。」

根據日本厚生勞動省統計，今年參加追悼儀式的遺族中，戰後出生者已占56.3%。隨著親身經歷戰爭的一代逐漸減少，如何把戰爭的記憶傳承下去，成為新的課題。