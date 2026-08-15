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日本千葉創紀錄豪雨 7千人滯留成田機場過夜

聯合報／ 編譯茅毅、記者孟嘉美／連線報導
連接日本成田機場的電車和火車受千葉縣豪雨影響，多條路線停駛。許多旅客只能在成田機場等待。法新社
連接日本成田機場的電車和火車受千葉縣豪雨影響，多條路線停駛。許多旅客只能在成田機場等待。法新社

日本千葉縣十三日出現創紀錄豪雨，相當於該縣首府千葉市八月單月三倍的雨量在短短半天內降下，使該縣多地傳出災情。截至十四日晚間，已造成八人喪生、四人受傷、一人失蹤、至少一七八棟房屋被淹。位於該縣成田市的成田機場也因聯外交通受影響，約七千名旅客十四日凌晨被迫滯留機場過夜。

由於正值暑假旅遊旺季，大批台灣旅客受到影響，有民眾砸二萬日幣包車，只為趕快離開機場，也有不少準備回國的旅客因此趕不上班機。星宇航空透露，昨東京旅客No Show（未登機）確實比先前多一些。中華航空、台灣虎航及國泰航空則宣布，開放受影響旅客免費退改票。

鑒於雨量驚人，例如十四日凌晨一時四十分（台灣時間同日凌晨○時四十分）在千葉市「中央區」觀測到半天內降下三四八毫米的雨量，創日本雨量觀測新高，日本氣象廳將這次豪雨命名為「令和八年（二○二六年）八月千葉豪雨」。

受豪雨影響，「京成電鐵」和ＪＲ東日本成田線等連接成田機場的電車及鐵路路線雙向停駛，約七千名旅客十四日凌晨在機場航廈過夜，航空公司發放讓旅客充飢的米餅與約一萬個睡袋。日本朝日新聞報導形容成田機場淪為「陸地孤島」。機場超商食物全被掃空，不少旅客自嘲是「成田難民」。

根據ＪＲ東日本公告的復駛時刻表，昨上午約八時（台灣時間同日上午約七時），成田機場站至成田站就恢復行駛。

直到十四日，成田機場仍有旅客滯留，並以睡袋過夜。路透
直到十四日，成田機場仍有旅客滯留，並以睡袋過夜。路透

成田機場 豪雨 日本 千葉縣

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