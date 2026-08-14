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哥倫比亞強震逾280死 世界銀行撥款近64億救災

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

哥倫比亞本週發生強震，累計逾280人喪生。世界銀行（World Bank）今天宣布，已撥款2億美元（將近新台幣64億元）緊急資金，協助哥國因應地震災情。

法新社報導，世銀發表聲明指出，除了這筆援助資金，也已啟動「地震災害全球快速評估」（GlobalRapid Assessment of Damages from Earthquakes，GRADE），為哥國政府提供經濟損失的初步評估，協助當局排定援助與重建工作的優先事項。

世界銀行 哥倫比亞 強震

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