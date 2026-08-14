聽新聞
0:00 / 0:00
哥倫比亞強震逾280死 世界銀行撥款近64億救災
哥倫比亞本週發生強震，累計逾280人喪生。世界銀行（World Bank）今天宣布，已撥款2億美元（將近新台幣64億元）緊急資金，協助哥國因應地震災情。
法新社報導，世銀發表聲明指出，除了這筆援助資金，也已啟動「地震災害全球快速評估」（GlobalRapid Assessment of Damages from Earthquakes，GRADE），為哥國政府提供經濟損失的初步評估，協助當局排定援助與重建工作的優先事項。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。