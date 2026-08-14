哥倫比亞強震逾280死 世界銀行撥款近64億救災

英國一名女子讓母親服用致命劑量藥物，導致母親因藥物過量而離世。女子本來被控謀殺，但她向檢方供稱，自己是因母親苦苦哀求她協助結束生命才給予藥物，檢方也因「已無合理定罪可能」撤回謀殺指控。

2026-08-14 20:10