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AI生成猥褻與私密影像入罪 新加坡強化網路保護

中央社／ 新加坡14日綜合外電報導

新加坡當局準備執行17日上路的新法，保護公民免於網路性侵害，其中包括禁止在未經同意下運用人工智慧（AI）製作露骨影像。

法新社報導，這套法律也將允許當局起訴涉嫌在海外誘騙未成年人，進而對其實施性侵害的犯罪者，只要加害者或受害者於犯罪發生前從新加坡出境。

新加坡內政部今天表示，修法內容包括「新增在未經同意下製作親密影像的罪名，涵蓋利用AI生成的材料」。

違規者可被判處最高兩年有期徒刑、罰款，或兩者併科。

內政部在聲明中指出，若相關影像涉及14歲以下未成年人，「該罪可處最高兩年的強制性監禁，行為人亦應處以罰金或鞭刑」。

此外，被認定在海外誘拐未成年人並且犯下性犯罪者，若被害人未滿14歲，將面臨更嚴厲懲處，包括最高7年徒刑。

新加坡目前仍允許司法鞭刑，包括對諸如強姦和加重猥褻等某些重大性犯罪適用。

新加坡 猥褻 網路

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