如水上行舟…日本千葉豪雨釀逾1200輛泡水車 癱瘓交通難清理

日本千葉縣昨天降下破紀錄豪雨，許多道路短時間內嚴重淹水，造成許多車輛熄火，駕駛只得棄車逃離現場。隨處可見的泡水車，不僅造成交通癱瘓，也使災後道路清理面臨巨大壓力，目前推估遭棄置車輛已超過1200輛。

千葉日報報導，豪雨造成千葉縣廣大地區積水，從一般道路到主要幹道均傳出淹水，大批車輛因水位迅速升高而失去動力、無法行駛；部分駕駛甚至受困車內。

讀賣新聞報導，「令和8年8月千葉豪雨」截至晚間確認已造成8人死亡、29人輕重傷，另有1人失蹤。這也是繼2020年熊本縣發生「令和2年7月豪雨」以來，日本官方時隔6年再次為豪雨災害命名。

豪雨造成千葉縣廣大地區積水，從一般道路到主要幹道均傳出淹水，大批車輛因水位迅速升高而失去動力、無法行駛。 路透社

根據千葉縣官方統計，僅縣政府管理的縣道及國道，就至少掌握約200輛棄置車輛。千葉市長神谷俊一表示，市府管理道路上的棄置車輛估計約有1000輛。其中，千葉市判斷有269輛已直接妨礙交通，截至今晚已移走約40輛。

此外，其他市町村管理的道路，以及千葉國道事務所直接管理的國道，也可能存在大量泡水而被迫棄置的車輛。由於受災範圍廣泛，目前仍難以掌握確切的泡水及棄置車輛數量。

為了盡快恢復交通，千葉縣與千葉市今天上午8時依據「災害對策基本法」，指定多條道路進行緊急清障，以確保消防車、救護車等緊急車輛通行。相關單位一方面聯絡車主，要求安排拖吊；一方面安排特殊設備，將無法移動的車輛拖到路肩。

千葉縣希望在2至3天內完成主要道路清理，但由於數量龐大，目前仍無法確定何時能全面恢復正常交通。千葉縣知事熊谷俊人表示，將盡快排除道路上的棄置車輛，讓交通恢復正常。

這次豪雨也再次凸顯積水道路帶來的致命風險。日本氣象協會指出，淹水道路的實際水深往往難以從外觀判斷。一般而言，當積水超過輪胎高度一半，繼續行駛就可能導致引擎或電氣系統故障；當輪胎完全沒入水中，車體甚至可能浮起，使駕駛失去控制。

日本千葉縣昨天降下破紀錄豪雨，許多道路短時間內嚴重淹水，造成許多車輛熄火，駕駛只得棄車逃離現場。 歐新社

更危險的是，一旦水位升至車門下緣，車外水壓可能讓乘客難以從車內開門；水位超過車門高度一半後，車門由內可能完全打不開。若水勢進一步增強，整輛汽車可能遭洪水沖走。

因此，日本氣象協會強調，遇到道路淹水時不應貿然駕車通過，尤其是地下隧道等低窪路段，更應該避免進入；如果車輛已經熄火受困，應該把握水位尚未升高前儘早逃生。