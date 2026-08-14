自民黨幹部擬參拜靖國神社 終戰紀念日罕見集體現身

日本自民黨人士透露，自民黨幹事長鈴木俊一等幹部，正協調於15日「終戰紀念日」集體參拜靖國神社。其他預計參拜的幹部包括總務會長有村治子，與選舉對策委員長西村康稔。

日本共同社報導，過去雖有自民黨幹部個別參拜靖國神社的先例，但集體參拜實屬罕見。

自民黨總裁高市早苗先前已表明不會在終戰紀念日當天參拜靖國神社。這次自民黨幹部的集體參拜，被認為是為了顧及保守派選民，同時也有意為未來高市早苗親自參拜營造適當的環境與條件。

中道改革聯合黨魁小川淳也在X平台上發文指出：「追悼陣亡者雖然沒有政治立場的差異，但也必須承擔其對鄰國關係及外交影響的責任。若執政黨幹部集體參拜，其所帶來的影響將更令人擔憂。」

自民黨相關人士表示，名列黨內4大要職（黨四役）的政調會長小林鷹之原先也考慮一同參拜，但因需留在選區千葉縣應對大雨災情，決定取消行程。

共同社認為，高市早苗這次決定不參拜，似乎是考量與中國、南韓之間的關係，避免對外交造成影響。