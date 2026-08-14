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全球暖化速度最快 歐洲熱浪肆虐！逾1.5億人面臨破35度高溫

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
歐洲熱浪肆虐，根據法新社推算，至少1億5000萬人所處地區今天高溫將飆破攝氏35度，其中以法國、德國、義大利和西班牙最為明顯。 美聯社
歐洲熱浪肆虐，根據法新社推算，至少1億5000萬人所處地區今天高溫將飆破攝氏35度，其中以法國、德國、義大利和西班牙最為明顯。 美聯社

歐洲熱浪肆虐，根據法新社推算，至少1億5000萬人所處地區今天高溫將飆破攝氏35度，其中以法國、德國、義大利和西班牙最為明顯。

法新社以德國氣象單位的預報及歐盟旗下科學專家機構「聯合研究中心」（Joint Research Centre）2025年的人口預估為基礎進行分析，預估歐洲今天約有3億5000萬人所處地區高溫會超過攝氏30度，相當於近3/5歐洲人口（不含土耳其）。

歐洲是全球暖化速度最快的洲，而且一些地方仍缺乏應對高溫的設備，熱浪一再發生也加劇乾旱與野火災情，並已造成數以千計的人喪命。

科學家認為，日益嚴重的熱浪主要源於人為導致的氣候變遷

熱浪 高溫 歐洲 歐盟 氣候變遷

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