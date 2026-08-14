千葉豪雨成災已知8死！日男游進滅頂深水區 驚險破車窗救人

日本千葉縣昨晚降下的豪雨使多地出現淹水、車輛泡水、停電等災情。目前已知8人死亡。一名男子游進水深超過他身高的淹水區，打破遭滅頂車輛的車窗，救出車內的受困者。

千葉縣昨天起降下破紀錄大雨，千葉縣知事熊谷俊人直言，「在短短12個小時降下的雨量，就相當於8月一整個月的約3倍」。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳今天已經把這次的豪雨，命名為「令和8年8月千葉豪雨」。

「讀賣新聞」報導，千葉縣柏市八幡町的住宅區昨天傍晚有1男1女受困於淹水的輕型轎車內，附近一名66歲男子協助他們脫困。

這名男子回憶昨天傍晚5時左右，踏出住家確認大雨時，看見一輛輕型轎車駛往前方數十公尺淹水的道路。儘管他拚命地大聲提醒這輛車不要過去，但是仍無法阻止這輛車停下來。

後來，這名男子看到這輛車漸漸沉入水中，而且水淹到車頂。他當時通報消防單位馳援，不過消防單位稱求助的通報很多，救援人員到現場需要一些時間後，決定先伸出援手。

他游進水深超過他身高的淹水區，抵達淹水車輛的車頂，並用鐵棒打破後座車窗，接著伸手碰到人的手後，把車內的高齡男性拉到車頂。

而脫困的男性正好是他認識的人，並表示太太還在車內。接著，這名馳援的男子與周遭的人拿鐵鎚等工具，繼續破窗，救出車裡的女性，不過，她已失去呼吸心跳，被送往醫院後宣告不治。

這名見義勇為的男子住在這邊40年左右，他疲憊地表示「這邊地形起伏較大，數年前也曾有車輛因為大雨而泡水。若不改善排水環境，之後下大雨也會遇到同樣的事情，希望不要再發生這種憾事」。