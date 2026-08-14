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開計程車或救護車竟可能比較不會失智？ 研究指向大腦導航力

聯合新聞網／ 綜合報導
需靠大腦導航的職業駕駛，因失智症死亡的機率更低。示意圖／ingimage
需靠大腦導航的職業駕駛，因失智症死亡的機率更低。示意圖／ingimage

計程車救護車司機死於阿茲海默症的比例，竟低於幾乎所有其他職業。美國一項研究發現，這兩類司機可能因為工作時必須持續「即時導航」，長期鍛鍊負責空間記憶的大腦區域，因而與較低的阿茲海默症死亡風險有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究人員分析2020年至2022年間、近900萬名美國人的死亡資料，涵蓋443種職業。調整年齡、性別、種族、族裔及教育程度後，計程車與救護車司機死於阿茲海默症的比例約為每100人1人，整體人口則約每60人1人。

有趣的是，這項現象並沒有出現在所有駕駛工作者身上。公車司機及飛行員等通常依照固定或預定路線工作的職業，並未呈現相同優勢。因此研究人員認為，真正關鍵的可能不是「開車」，而是司機必須隨時確認自己的位置、尋找目的地，並根據路況不斷更新腦中的地圖。

這項推論與過去的研究不謀而合。2000年，一項針對倫敦計程車司機的研究發現，他們負責空間記憶的海馬迴後部灰質明顯較多，而且駕駛經驗越豐富，相關大腦區域就越大。

倫敦計程車司機要取得執照，必須熟記查令十字街周邊6英里內超過2萬5000條街道，這項訓練甚至被稱為「關鍵知識」（The Knowledge），通常得花3至4年才能完成。

海馬迴是掌管記憶與空間導航的重要大腦區域，也是阿茲海默症最早受到破壞的區域之一。患者在明顯出現記憶衰退之前，有時就會先出現迷路、方向感變差等問題。

近年的研究也發現，生活在道路複雜、路線選擇多元且需要經常建立「心智地圖」環境的人，罹患阿茲海默症的比例較低。不過，目前仍無法證明刻意訓練空間推理能力就能預防阿茲海默症。

研究人員強調，這些結果主要顯示兩者之間的關聯，而非證明導航工作能直接降低疾病風險。究竟每天在真實城市中導航，或透過電腦進行地圖分析，是否都能達到相同效果，仍有待進一步研究。

失智症 計程車 救護車 大腦 導航

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