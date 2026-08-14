吃素一個月DNA就有正向改變 與降低發炎、延緩生物老化有關

一項最新研究發現，連續4週不吃肉類與乳製品，人體DNA上的某些分子標記可能改變，與降低發炎、改善代謝及延緩生物老化有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究團隊找來48名成年人，隨機分成純素飲食組與肉類攝取較多的飲食組，持續一個月。兩組攝取的總熱量大致相同，以排除減重對結果造成的影響。研究人員分別在實驗開始與結束時抽血，分析受試者DNA超過80萬個位置的「DNA甲基化」變化。

DNA甲基化是一種能調節基因活性的機制。結果顯示，純素飲食組出現較少與發炎相關的免疫細胞，同時有更多能協助控制免疫反應的細胞；部分與癌症相關路徑的基因活性也降低。

此外，研究人員還觀察到一些與降低膽固醇、改善胰島素反應及DNA修復能力相關的基因活動增加。利用DNA計算人體「生物年齡」的分析也顯示，純素飲食組的部分生物年齡指標朝向較慢老化的方向變化。

研究人員梅爾滕斯（Jerome Mertens）表示，不同的生物老化指標反映的身體機制並不完全相同，而這次研究中，與疾病風險及整體健康相關的指標大致呈現相同趨勢。

不過，研究團隊也強調，這項研究只有48人、時間僅一個月，觀察到的基因變化幅度也不大，因此目前不能據此宣稱「吃素能延壽」。而且受試者並非只能吃天然原型食物，也可以食用植物性加工食品，例如燕麥棒，因此結果未必適用於所有純素飲食。

研究共同作者史托茲（Max Storz）表示，需要進行更大型、時間更長的臨床研究，才能確認這些表觀遺傳變化能否長期維持，以及是否真的能降低疾病風險。