歐洲野火季前所未見 法國、德國、克羅埃西亞急撤大批居民

法國西南部朗德省松林爆發野火，當局撤離525位村民。當地鄰近今夏曾遭大火肆虐區域。德國西部野火則蔓延至接近比利時邊境的村莊，約1800人撤離家園。

路透社報導，法國地方官員克拉弗魯爾（Gilles Clavreul）今天表示，昨天發生的野火已經燒毀1100公頃林地，火勢一度逼近朗德省（Landes）呂格隆村（Luglon）中心約僅2公里處。

他說：「情勢不樂觀。」目前約有500名消防員投入救災，出動6架飛機協助滅火。

警方已經協助撤離呂格隆村525人，通往北方與南方的道路已經關閉。

呂格隆村位在知名觀光區阿卡雄灣（ArcachonBay）東南方約100公里處。阿卡雄灣7月底曾發生兩場大規模野火，超過5萬公頃林地被毀，促使多達22萬人撤離。

法國遭遇前所未見野火季，當地今夏持續受到熱浪侵襲，氣象單位預估今天下午氣溫將飆升至攝氏36度。

當地目前遭到燒毀的面積已經超越2022年創下的紀錄。朗德省覆蓋大片松林，乾燥時極易引發火災。

德國地方政府則於當地時間凌晨4時發布聲明表示，接近比利時邊境的蓋伊村（Gey）居民應該立即撤離，前往設在附近斯特拉斯村（Strass）一所小學的安置中心。

當局敦促撤離的居民僅攜帶必要物品、身分證明文件和必需藥品。

當局昨天表示，波及約25公頃林地的野火引發大規模緊急應變行動，消防人員與救難單位正奮力救火。

氣象官員指出，德國大片地區正面臨乾旱和森林大火的高風險。

廣闊的歐洲大陸是全球暖化速度最快地區，今年經歷異常活躍野火季。較為濕潤的冬季促使植被生長，但隨後的連續熱浪又使其乾枯，進而加劇野火威脅。

與此同時，克羅埃西亞媒體報導，在強風助長下，野火今天蔓延至旅遊小鎮奧米斯（Omis），迫使數百人撤離，住宅和車輛受到威脅。

火勢包圍聚落與樹林，染紅奧米斯夜空。這座小鎮位在四周環繞樹林與岩丘、極受歡迎的達馬蒂亞（Dalmatia）海岸。

據N1電視台報導，約有19人接受救護車治療。地方官員表示，2名身受重傷民眾已經被送往約25公里外斯普利特（Split）的醫院治療。

約有1000人於夜間安置在作為緊急收容所的小鎮體育館。

當地媒體報導，一艘海軍船艦待命從海上協助撤離。

科學家指出，氣候變遷導致高溫與乾旱，為今夏歐洲各地野火創造理想條件，法國、西班牙和希臘情況尤為嚴重。巴爾幹地區也已經歷經數波熱浪。