印度推行綠化成效不彰 造林面積較目標少98%

印度力推綠化專案，不過監管單位指出，執行造林行動10年來，僅增加3萬公頃，與140萬公頃的目標差距高達98%；規劃不善、協調不力、長期資金不足是成效不彰的主因。

印度推出「綠色印度任務」（Green India Mission）專案，目標是增加林地、樹木的覆蓋率，改善生物多樣性、水生態等土地生態系統，並設法提高居住在林地及周邊地區家庭的收入。不過，專案執行成效明顯不彰。

印度時報（Times of India）報導，監管單位的專案績效評估報告指出，在林地覆蓋率增加上，原定目標為140萬公頃，但實際僅增加3萬公頃，與目標差距高達98%左右。

報告顯示，「綠色印度任務」未能達標的原因包括：植樹造林的地形選擇錯誤、各種增加綠化覆蓋率的方案缺乏協調、財務管理不善、規劃不當、缺乏協調以及監測不足等。

報告指出，相關部門批准16個邦執行「綠色印度任務」，但由於監管不力，其中14個邦無法在網路上提供必要的公開資訊，還存在虛報數據、誇大成果等缺失。

新印度快報（The New Indian Express）提到，16個執行「綠色印度任務」的邦中，有8個邦不是沒有編列年度帳目，就是即便編了，也沒有確實審核，或登錄的帳目與從其他機關所查不符，顯示內部控管不佳。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，「綠色印度任務」原訂提撥1060億盧比（約新台幣355.64億元）經費，最後未能落實；相關計畫原訂在執行的前4年提撥240億盧比（約新台幣80.52億元），在這10年間也僅約47%落實。可見資金未能到位，是「綠色印度任務」達成率不佳的主因之一。