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主謀落網！巴西聖保羅圖書館竊案 警方尋獲馬蒂斯8幅版畫

中央社／ 聖保羅13日綜合外電報導
巴西警方今天宣布，在聖保羅鄰近城鎮的民宅中，尋獲去年在聖保羅一家圖書館遭竊的8幅野獸派大師馬蒂斯版畫。 法新社
巴西警方今天宣布，在聖保羅鄰近城鎮的民宅中，尋獲去年在聖保羅一家圖書館遭竊的8幅野獸派大師馬蒂斯版畫。 法新社

巴西警方今天宣布，在聖保羅鄰近城鎮的民宅中，尋獲去年在聖保羅一家圖書館遭竊的8幅野獸派大師馬蒂斯（Matisse）版畫，持有這批畫作的男子已遭逮捕。

法新社報導，警方表示，這批作品價值約20萬美元（約新台幣644萬元），並由這名男子代為保管，主謀今年4月已落網，警方在此案中還逮捕了一名女性嫌犯。

警方指出，謀劃這起竊案的犯罪集團擁有嚴密且明確的分工，專門在巴西境內盜取藝術品，再轉往黑市銷贓。

去年這起竊案發生時，多名竊賊制伏了一名保全和一對正在參觀的年長夫婦，並從展示的玻璃圓頂區奪走馬蒂斯版畫等物品後逃逸，竊賊當時還一併盜走巴西藝術家波提那利（Candido Portinari）的5幅作品，目前仍未尋回。

這些遭竊作品屬於名為「從書本到博物館」的現代藝術展覽，這項展覽主要是為了凸顯這座圖書館與聖保羅現代藝術博物館（Museum of Modern Art of SaoPaulo）之間的合作。

巴西 圖書館 藝術家 藝術品 偷竊

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