母親藥物過量身亡 英女子向檢方坦承給藥：讓她有尊嚴地離開

英國一名女子讓母親服用致命劑量藥物，導致母親因藥物過量而離世。女子本來被控謀殺，但她向檢方供稱，自己是因母親苦苦哀求她協助結束生命才給予藥物，檢方也因「已無合理定罪可能」撤回謀殺指控。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，36歲的奈丁格爾（Emma Nightingale）讓70歲的母親蘿娜（Lorna）服用過量藥物，讓母親最後因藥物過量而死亡。奈丁格爾向檢方供稱，母親患有慢性腎臟病、嚴重牙疾和白內障，長期飽受病痛折磨，自己是在母親哀求下，才想幫助母親「有尊嚴地離開」。

奈丁格爾表示，她在母親過世前曾和她討論過結束生命的可能性，最後得出結論，希望能在疼痛惡化到無法忍受前動手。奈丁格爾說，那一刻她依照母親遺願陪在她身邊，母親也直到最後一刻仍面帶笑容，在最愛的電視節目和鮮花環繞下離開。

不過在英國協助他人結束生命屬違法行為，協助自殺最高可被判14年徒刑。英國國會雖已通過允許部分末期病患接受協助死亡的法案，但相關法律制度仍在發展中。奈丁格爾遭逮捕並以謀殺罪起訴，被羈押長達5個月，不過後來檢方撤銷謀殺指控，認為「已無合理的定罪可能」。

奈丁格爾表示，這是她做過最困難的決定，「但我不可能眼睜睜看著世界上對我最重要、也是我最好的朋友，繼續承受那樣的痛苦」。身為虔誠基督徒的她坦言自己曾為協助母親自殺的道德問題十分掙扎，因為母親並非罹患末期疾病，身體也不允許她前往瑞士接受合法安樂死。

她目前仍須等候檢方下一步其他罪名起訴指控，但她認為自己為母親做了最好的決定，並不後悔親手送母親離開。

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