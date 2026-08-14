聽新聞
0:00 / 0:00
與熊本地震有關？日本阿蘇山噴發警戒升至第3級 局部地區禁止進入
日本氣象廳在當地時間下午3時45分，將熊本縣阿蘇中岳的噴發警戒等級，從第2級的「火山口周邊管制」調升至第3級的「限制進山」。
福岡管區氣象台表示，阿蘇中岳火山活動趨於活躍是否與先前的熊本地震有關，「目前尚不清楚」。
熊本放送（RKK）報導，阿蘇中岳自今年6月21日起持續維持第2級噴發警戒，但氣象廳已將其調升至第3級的「限制進山」。
根據氣象廳資料，第2級的「火山口周邊管制」是指居民仍可維持日常生活，但須視狀況收集火山活動相關資訊、確認疏散順序、參與防災訓練等，同時限制進入火山口周邊。
第3級的「限制進山」則是指民眾可維持日常生活，但須注意火山活動的後續發展、入山管制，並視狀況做好老年人等需關照者的避難準備等，同時發布禁止登山或限制登山的限制。
這是阿蘇中岳自2022年3月14日以來，噴發警戒等級首次達到第3級。
氣象廳指出，阿蘇中岳火山活動持續升高，火山氣體排放量已急遽增加。14日調查顯示，每日排放量超過2000公噸；同時，12日晚間起火山性微動振幅也有所增加。
氣象廳提醒，中岳第一火口約2公里範圍內，須特別提防火山噴發伴隨的大型噴石及火山碎屑流；下風處則須注意火山灰及小型噴石。
受此影響，阿蘇山上廣場已禁止進入，但草千里等地仍可照常進行觀光活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。