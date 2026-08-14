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與熊本地震有關？日本阿蘇山噴發警戒升至第3級 局部地區禁止進入

中央社／ 熊本縣14日綜合外電報導
日本氣象廳在當地時間下午3時45分，將熊本縣阿蘇中岳的噴發警戒等級，從第2級的「火山口周邊管制」調升至第3級的「限制進山」。 美聯社
日本氣象廳在當地時間下午3時45分，將熊本縣阿蘇中岳的噴發警戒等級，從第2級的「火山口周邊管制」調升至第3級的「限制進山」。 美聯社

日本氣象廳在當地時間下午3時45分，將熊本阿蘇中岳的噴發警戒等級，從第2級的「火山口周邊管制」調升至第3級的「限制進山」。

福岡管區氣象台表示，阿蘇中岳火山活動趨於活躍是否與先前的熊本地震有關，「目前尚不清楚」。

熊本放送（RKK）報導，阿蘇中岳自今年6月21日起持續維持第2級噴發警戒，但氣象廳已將其調升至第3級的「限制進山」。

根據氣象廳資料，第2級的「火山口周邊管制」是指居民仍可維持日常生活，但須視狀況收集火山活動相關資訊、確認疏散順序、參與防災訓練等，同時限制進入火山口周邊。

第3級的「限制進山」則是指民眾可維持日常生活，但須注意火山活動的後續發展、入山管制，並視狀況做好老年人等需關照者的避難準備等，同時發布禁止登山或限制登山的限制。

這是阿蘇中岳自2022年3月14日以來，噴發警戒等級首次達到第3級。

氣象廳指出，阿蘇中岳火山活動持續升高，火山氣體排放量已急遽增加。14日調查顯示，每日排放量超過2000公噸；同時，12日晚間起火山性微動振幅也有所增加。

氣象廳提醒，中岳第一火口約2公里範圍內，須特別提防火山噴發伴隨的大型噴石及火山碎屑流；下風處則須注意火山灰及小型噴石。

受此影響，阿蘇山上廣場已禁止進入，但草千里等地仍可照常進行觀光活動。

日本 熊本 阿蘇 熊本地震

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