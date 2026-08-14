破紀錄雨彈轟炸！千葉豪雨正式命名 成田機場7千人等車排長龍

日本千葉縣遭遇破紀錄豪雨，造成重大災害，氣象廳正式命名為「令和8年8月千葉豪雨」。昨晚被迫困在成田機場過夜的旅客今天在航廈排起長龍，等待搭車離開。氣象單位警告，千葉縣下午仍可能再降大雨，東京都心傍晚後也可能出現猛烈雨勢。

氣象廳表示，千葉縣受到暖濕空氣流入等因素影響，大氣狀態極不穩定，3度形成「線狀降水帶」，並接連發布「破紀錄短時間大雨情報」。鑑於這次豪雨造成重大災害，氣象廳正式將其命名為「令和8年8月千葉豪雨」。

氣象單位警告，千葉縣下午仍可能再降大雨，東京都心傍晚後也可能出現猛烈雨勢。 路透社

NHK報導，成田機場昨天晚間受到豪雨影響，從機場出發的電車及巴士陸續停駛。成田機場公司表示，最多一度約有7000人無法離開機場，只能滯留航廈內。

為了安置大批旅客，機場從昨天晚間至今天上午，特別開放平時非營運時間禁止進入的部分區域，並向滯留民眾發放飲用水、食物及睡袋。不少旅客直接將睡袋鋪在航廈地板上休息，等待交通恢復。

今天上午起，部分電車及巴士陸續恢復運行，航廈大廳隨即出現大批等待離開機場的旅客，電車及巴士乘車處排起長長人龍。

昨晚被迫困在成田機場過夜的旅客今天在航廈排起長龍，等待搭車離開。 路透社

豪雨同時造成大規模停電。朝日電視台報導，東京電力表示，截至今天上午9時，供電範圍仍有超過2萬5000戶停電，其中絕大多數集中在千葉縣。

儘管千葉縣的「第5級大雨特別警報」已經解除，但土壤含水量仍然很高，土石災害風險持續偏高。氣象單位呼籲民眾避免靠近容易崩塌的地點、河川及地下通道等高風險區域。

氣象單位指出，關東地區今天下午仍可能以千葉縣為中心出現大雨，局部地區恐出現每小時50毫米以上的猛烈降雨及雷雨，短時間內就可能造成道路積水。

到了晚間，原本籠罩千葉縣的雨雲可能進一步流向東京都心及埼玉縣，東京都心從傍晚後也有出現猛烈降雨的可能，當局呼籲民眾持續留意最新氣象及交通資訊。

週末期間，日本各地仍可能在午後出現雷雨。東京都心從明天起，預計將持續出現最高氣溫攝氏30度以上的「真夏日」。19日以後更可能升至34度、逼近35度，未來一段時間仍須持續做好防範中暑措施。