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2周內3起！雪梨機場飛機險相撞 澳洲當局展開調查

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導
澳洲雪梨機場驚傳2週內3起飛機險相撞事件，其中2起發生在同一天，澳洲當局今天表示，已展開相關調查，以釐清事件原因。 示意圖／路透社資料照
澳洲雪梨機場驚傳2週內3起飛機險相撞事件，其中2起發生在同一天，澳洲當局今天表示，已展開相關調查，以釐清事件原因。 示意圖／路透社資料照

澳洲雪梨機場驚傳2週內3起飛機險相撞事件，其中2起發生在同一天，澳洲當局今天表示，已展開相關調查，以釐清事件原因。

法新社報導，澳洲運輸安全調查人員指出，維珍澳洲航空（Virgin Australia）一架波音737客機9日上午獲得塔台起飛許可時，機組人員發現前方有一架澳洲航空（Qantas）客機正穿越跑道。

機組人員隨即緊急煞停，當時距離另一架同樣獲准滑行穿越跑道的客機約1公里。

當天稍早，捷星航空（Jetstar）一名機師也被迫緊急煞車，以避免撞上卡達航空（Qatar Airways）一架客機。

在此之前，7月27日澳洲航空2架飛機在獲准起飛後，也險些發生碰撞。

澳洲運輸安全局（Transport Safety Bureau）局長密契爾（Angus Mitchell）今天表示：「我可以向廣大旅客保證，我們將審慎檢視任何可能導致這些事件發生的組織或系統性問題，並以全面且及時的方式進行調查。」

他還說：「我們會檢視所有證據，包括當時機場有多繁忙，以及塔台當時的人力配置。」

外界也質疑，為何這些事件過了這麼久才通報。

米契爾表示，9日當天正進行「督導和培訓工作」。他說：「我們目前知道的是，發生3起不該發生的事件。我們必須釐清原因。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也要求展開相關調查。

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