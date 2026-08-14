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「以熱治熱」抗酷暑 北韓破紀錄高溫竟靠狗肉湯消暑
北韓近日遭遇破紀錄高溫，首都平壤週四氣溫甚至飆至攝氏36.7度，創下當地有紀錄以來最高溫。面對酷暑，北韓官方媒體除了推薦西瓜、小黃瓜、魚粥等食物，竟還特別點名傳統料理「狗肉湯」作為消暑養生的料理。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》8月2日刊登健康專文，由平壤綜合醫院一名醫師介紹多種有助於夏季降溫的「營養食品」。其中包括富含水分的西瓜、小黃瓜，以及魚粥、綠豆等，但最引人注意的莫過於狗肉湯。
報導甚至另闢專文介紹這道料理，稱狗肉湯是傳統夏季養生食品，有助於人們應付炎熱天氣。文章中引用一句古老諺語，稱「就算狗肉湯只是濺到飯上，也能在三伏天成為藥方。」
狗肉在朝鮮半島傳統飲食文化中曾被視為補充體力的食物，北韓稱其為「甜肉」（dangogi）。北韓相信傳統中醫的「三伏天」說法，認為這是一年中氣溫最高且潮濕悶熱的時段，適合「冬病夏治」，調理虛寒體質。
北韓民間過去流傳「以熱治熱」的觀念，認為在最炎熱的日子吃狗肉或辣狗肉湯，可以幫助身體對抗酷暑。2018年，平壤一家狗肉餐廳服務員金愛景（Kim Ae Kyong，音譯）受訪表示，狗肉自古以來就是北韓的重要食物，人們相信吃狗肉比吃其他肉類更有益健康。
北韓夏季通常可達攝氏28.9至35度左右，但今年高溫格外驚人。官方在破紀錄熱浪期間再次宣傳狗肉湯，也讓這項傳統飲食習俗意外成為國際關注焦點。
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