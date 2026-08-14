日本千葉破紀錄豪雨釀8死 12小時降雨達往年8月3倍

日本千葉縣遭遇破紀錄豪雨，千葉市短短12小時累積降雨量達348毫米，不僅創下觀測史最高紀錄，更相當於往年8月整月降雨量約3倍。截至今天下午，千葉縣已確認8人死亡，另有超過7400人因交通受阻暫時無法返家或需要安置。

千葉縣知事熊谷俊人在記者會說，這次災害「整體而言是一場破紀錄的大雨」。

熊谷表示，「短短12個小時內，就下了相當於8月一整個月約3倍的雨」，這是「前所未有的集中豪雨」。對於此次災害造成民眾罹難，「令人極為痛心，謹向罹難者致上由衷哀悼」。

另外，警方表示，柏市一名女子昨天受困在遭水淹沒的車輛內，獲救時已呈心肺停止狀態，之後確認死亡，千葉市也新增死亡案例，使這波豪雨造成的死亡人數增至8人。

多起死亡事故與道路嚴重積水有關。今天凌晨0時過後，千葉市中央區村田町一名男子報警求救，表示受困車內無法逃生。消防人員趕抵後，發現一輛汽車被淹沒在地下通道內，男子獲救送醫後仍宣告不治。

千葉市若葉區和泉町今天清晨也有一名女子被發現倒臥在淹水道路上，警消到場後當場確認死亡。市川市二俁則有一名男子被發現漂浮在積水道路上，送醫後不治；八千代市上高野有一名男子被發現沉在淹水路面下，當場確認死亡。

佐倉市小竹昨天晚間發生車輛受困事故，受困者求救時表示「水已經淹到胸口」。救援人員之後在一輛遭水淹沒的計程車內發現一名女子，最終確認死亡。佐倉市上志津昨晚也有一名男子倒臥路上，送醫後不治，消防單位研判可能為溺水死亡。

除了人員傷亡，各地住宅及公共設施也受到嚴重衝擊。NHK截至上午11時採訪千葉縣內22個市町後統計，千葉市、市原市等地至少已有約300棟建築物發生淹水災情，山崩等災情至少70起。由於各地災情通報大量湧入，不少地方政府表示，目前仍難以掌握完整受災規模。

豪雨也嚴重衝擊交通，至少有7400多人成為無法回家的「歸宅困難者」。熊谷說：「縣政府過去從未接收過如此大量的人員。接下來持續災害應變的同時，也會同步處理無法返家民眾的安置問題。」

針對自衛隊支援，熊谷表示，自衛隊已依照縣府提出的請求迅速採取行動。接下來將掌握各市町村受災程度及救災人力缺口，同時評估縣府職員，以及受災程度較輕市町村派遣支援人員的情況，必要時考慮向中央政府及其他都道府縣請求進一步支援。

熊谷指出，這波豪雨期間「破紀錄短時間大雨情報」多達25次，即使從日本過去的氣象紀錄來看，也是相當特殊的情況。他表示，將以這次災害為教訓，全面檢視對民眾的警示、事前防災準備，以及行政應變機制是否有需要改善之處。

由於後續仍可能降雨，加上多處地層已因連日豪雨而鬆動，土石災害風險仍高。熊谷呼籲民眾持續提高警覺，以確保自身安全為最優先。