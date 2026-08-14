影／性愛影片外流引發荒謬爭議 烏克蘭女歌手遭檢討「俄語呻吟」

烏克蘭女歌手阿廖沙（Alyosha，本名Olena Oleksandrivna Kucher-Topolia）日前接受訪問，談及自己性愛影片遭偷拍外流的經歷。沒想到她明明是偷拍與勒索的受害者，訪問卻引來輿論歪樓，批評她在影片中以俄語溝通呻吟，認為這是不愛國的表現。

據Главред UA報導，40歲的阿廖沙近日接受專訪時透露，她之前曾遭男友設局，不僅在包包及住處裝設竊聽設備，還偷拍兩人的私密影像，之後以影片進行勒索。阿廖沙報警後，相關影像仍被公開傳上網。她認為，涉案男友可能只是替人辦事，背後另有他人指使，目前司法單位仍在調查。

不過負責採訪的烏克蘭女記者多羅秋克（Alina Dorotyuk）看過影片後，關注的竟是阿廖沙使用的語言。多羅秋克質疑，阿廖沙平時是否在家裡使用俄語。因為影片中她和男友使用俄語溝通。

針對這項質疑，阿廖沙也解釋，自己平常在家都是用烏克蘭語，當時之所以改說俄語，是因為男友來自烏克蘭東部，不太能聽懂烏克蘭語，她希望讓對方更自在，才會配合說俄語。她也表示，有許多烏克蘭士兵也用俄語溝通，她並非特殊案例。

不過網友對於這項說法並不買單。有網友從影片中推估，男友說了烏克蘭語詞句，應該是聽得懂烏克蘭語的。他們認為阿廖沙的說法並非事實，質疑阿廖沙不夠愛國。

這起事件意外演變成「語言忠誠度」之爭。不少外國網友認為烏克蘭人太誇張，應該檢討偷拍和外流的人，而不是檢討受害者的「呻吟聲」。有網友就留言「烏克蘭人真是瘋了」、「已經到連叫床都要絕對忠誠的地步」、「連叫床都要扯到政治真是太瘋狂了」。