海外台灣客家懇親大會巴西登場 凝聚全球力量傳承文化

2026海外台灣客家懇親大會12日至14日在巴西聖保羅盛大登場，來自全球跨國、跨洲與跨世代的客家鄉親重溫客家語言、文化、音樂與美食，展現台灣客家文化在海外深耕傳承的豐沛能量。

本次懇親大會由世界台灣客家聯合總會主辦、巴西客屬崇正總會承辦、全球台灣客家聯合總會協辦，宗旨為「凝聚全球台灣客家力量、促進海外鄉親交流、傳承客家文化精神」。

大會安排專題交流、文化展演、鄉親聯誼晚宴及會後旅遊，會場兩旁懸掛著「客家全球同一志，家安天下共萬年」對聯，呈現濃厚的熱情與溫馨氛圍。

13日開幕式現場氣氛熱烈，大會首先播放總統賴清德的致賀短片和賀電。賴總統期盼藉由盛會發揚客家硬頸堅韌精神、凝聚團結互助量能，並拓展國際交流網絡，攜手建構富庶進步的地球村。

世界台灣客家聯合總會總會長邱榮光致詞表示，世台客聯以凝聚鄉情、傳承客語及推動跨族群與國際連結為使命，期許年輕世代永續接棒，讓世界看見台灣客家力量。

巴西客屬崇正總會會長陳宗沐指出，巴西客家青年兼具多元文化背景與跨國溝通優勢，是連結台灣與南美洲的橋梁；青年世代應從文化認同走向全球行動，將堅毅勤奮的客家精神轉化為參與國際事務的能量，培育具國際競爭力的客家新世代。

全球台灣客家聯合總會總會長黎萬棠表示，大會超越政治與宗教，致力於凝聚全球客家人力量、發揚忠義與硬頸精神，積極協助民主政府提高台灣國際地位，未來將持續跨國合作、攜手傳承文化。

客家委員會主委古秀妃讚揚巴西客家總會動員老中青三代辦會的凝聚力，呼籲傳承經驗並交棒年輕世代；她強調必須保有台灣客家文化的主體性與獨特性，並關注國際政經局勢影響，同時分享拜訪巴拉圭科技園區的經驗，鼓勵僑商踴躍投資巴拉圭。

駐巴西代表處代表廖志賢代表外交部長林佳龍向全球鄉親致敬。針對中國實施「民族團結進步促進法」企圖將控制延伸全球，他呼籲僑胞提高警覺，並強調政府將持續做鄉親的堅實後盾，守護台灣的民主自由。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜致詞指出，全球鄉親憑藉「不畏艱難、開疆闢土」的精神在海外奮鬥，是台灣走向世界的重要橋梁與國民外交力量。配合政府推動「客家六箭」政策，本次大會展現跨國團結，並特別邀請巴西在地政要深化交流，成功提升台灣與客家文化在南美洲的能見度與影響力。

隨後進行專題演講與全球僑情研討，演講者包含邱榮光、黎萬棠、「客家移民在巴西」總編輯鄧幸光及公視客家電視台台長向盛言等人，為與會鄉親帶來深刻的人文與僑情思維碰撞。

大會閉幕與2028年懇親大會交接儀式後，眾人期待的重頭戲登場—新古典室內樂團帶來精彩作品「客家音樂劇場—笠山之歌」。該劇跨界融合音樂、戲劇與舞蹈，以文學家鍾理和、鍾台妹的生命故事為藍本，刻劃出堅毅深情的客家精神。演出將精緻古典樂編制結合動人客語新韻，透過詩意的舞台視覺與磅礡樂章，交織出濃郁土地情感與人文關懷，為現場貴賓帶來極具視覺與聽覺震撼的跨界藝術盛宴。

懇親大會惜別晚餐當晚由外交部宴請，在歡聲笑語與濃濃鄉情中，圓滿畫下句點。