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熊本地震過後17天 九州自動車道全線恢復通行

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本熊本7月28日發生規模7.1強震過後，使九州地區的縱貫高速公路九州自動車道受損，且部分路段封閉。經過搶修後，九州自動車道今天上午全線恢復，開放一般車輛通行。

日本放送協會（NHK）報導，受到上月強震的影響，九州自動車道八代交流道高架路段的道路銜接處，出現明顯落差，相關災情也造成松橋交流道與蝦野交流道之間的路段雙向封閉。

在強震過後第17天，上述封閉路段經過修理後解除封閉，也代表九州自動車道今天上午6時全線恢復通行。

不過，部分橋樑仍待進一步維修，部分路線仍未開放車輛通過，且限制最高速限為時速50公里。

另一方面，南九州自動車道的八代系統交流道與田浦交流道路段，雙向路線依舊封閉。

日本TBS電視台報導，九州自動車道可謂九州的「南北大動脈」，全線恢復通行有望使當地物流順暢運作，以及緩解災區塞車的情形。

熊本 熊本地震 車道

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