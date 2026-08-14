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4千人夜宿千葉JR車站 日本出動自衛隊清晨起協助撤離
日本千葉縣13日降下記錄性的豪雨，部分地區路上交通中斷，萬人無法返家，其中4千人在車站度過一個晚上。日本防衛省14日上午宣布，已出動自衛隊協助在千葉市JR蘇我站內的旅客，安置到千葉縣文化會館。
千葉縣知事上午5時協請防衛省支援，自衛隊上午6時45分起，調派中型與大型巴士，開始將滯留的旅客從JR蘇我站載往文化會館安置。豪雨導致電車等公共交通中斷，昨晚包括縣府大廳、部會大樓等開放，最多有1700位民眾在內休息。
成田機場到市中心的巴士及鐵路都停駛，有7千名旅客在航站內過夜，機場公司發送睡袋、水及食物。
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