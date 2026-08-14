英國變態男潛入別人家偷窺偷拍！14人受害…相識25年朋友也成獵物

認識25年的朋友，居然是偷拍自己的變態？居住在英國根西島的多梅爾（Lucy Domaille）意外發現自己認識了25年的朋友，竟然暗中對她進行長期偷窺與偷拍。涉案40歲男子比紹普（Kirk Geoff Bishop）多年來多次潛入別人住宅、蹲守浴室及臥房窗外，秘密偷拍多名受害人的裸照、出浴畫面，甚至是性愛影片，受害人數多達14人。根西島法院重判他入獄8年，法官在宣判時嚴厲斥責其行為「邪惡且墮落」，在受害人生活中留下了「如蝸牛般骯髒且令人不適的痕跡」。

受害者之一的多梅爾勇敢選擇放棄匿名權，接受英國ITV電視台節目《This Morning》及BBC新聞專訪。多梅爾和犯人在學生時代已認識，有超過25年交情，她的丈夫和犯人是同事關係。

然而這位「朋友」竟蹲守在她家浴室窗外，利用窗簾拉上後留下的微小縫隙，用手機暗中偷拍她剛洗完澡出來的裸體畫面。

「當警方向我展示那些證物片段時，我徹底崩潰了。知道有人一直在暗中窺視你，那種感覺極度噁心與恥辱。」多梅爾表示，事件對她的心理造成不可逆的創傷，家居安全感完全消失，「我現在再也無法睡個好覺，家裏發出任何一點聲音都會把我驚醒。最可怕的是，當他8年後刑滿出獄的那一天，我們該如何面對」。

受害者之一的多梅爾勇敢選擇放棄法律賦予的匿名權，接受英國ITV電視台節目《This Morning》及BBC新聞專訪。圖/取自YouTube影片截圖

案情顯示，比紹普的惡行不僅限於戶外偷窺，更發展至非法闖入我私人住宅。警方在他的多部手機中搜出超過130份侵入住宅內部偷拍照片與影片，當中被識別出的受害人有3女1男。加上被熟人指認及受害人出面作證，比紹普還在屋外透過臥室和浴室窗戶偷拍，總受害人數多達14人，有12名受害者已確認身份，有受害女性是被偷拍裙底無法確認身分。

據《Bailiwick Express》報道指出，比紹普最終落網是因為1次現場犯案被抓到。1對住在聖彼得港（St Peter Port）的夫婦返家時，赫然發現比紹普站在他們臥房內，並正在使用屬於該名妻子的性玩具。比紹普隨即落荒而逃，丈夫追出街頭，在熱心路人協助下合力將持木棒反抗的比紹普制伏並報警。

警方隨後在比紹普的手機中發現他曾多次隱藏在臥房門後，偷拍該對夫婦親密過程的60多份照片及1影片。

另1名來自聖桑普森（St Sampson）的女子發現比紹普在她洗澡後於床上整理衣服時偷拍她，於是將他趕出了家門。後來根據比紹普手機內的影片及在該女子家中發現的DNA，比紹普被確認是當時的入侵者。

根西島副皇家裁判官芬奇（Russell Finch）在判刑時表示，被告的罪行「異常且令人極度不適」，嚴重破壞了受害人的生活秩序。這是根西島《2020年性犯罪法》生效以來，首宗以「意圖犯性犯罪而非法侵入住宅罪」定罪的案例。

法官表示，比紹普承認了17項指控，其中包括入室盜竊、偷窺、意圖實施性犯罪的非法侵入和偷拍裙底，因此被判處8年監禁。此外，法官頒下5年延長監管期，規定其未來出獄後，未經警方特別批准，嚴禁使用任何帶有攝影功能的設備。

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文章授權轉載自《香港01》