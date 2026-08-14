千葉紀錄性豪雨4人路上被淹死、1人OHCA 7000人受困成田機場

日本千葉縣遭受史無前例的豪雨，官方今（14日）晨表示，縣內已有４人死亡，另有1人心肺停止，1人失蹤。因為聯外交通中斷，截至清晨4時，有7千人困在成田機場，無法離開。

每日新聞報導，不幸身亡的死者包括在市川市淹水道路被發現的一名 60至70多歲男子；因佐倉市道路積水被困車內的66歲女性；及在佐倉市倒臥路邊的男子。此外，八千代市也確認有一人死亡。

在柏市，一名70多歲女性因道路積水被困車內致心肺功能停止；千葉市有1人失蹤。

千葉縣約有1萬人無法返家，千葉縣政府大樓開放讓民眾休息，至當地時間今時6時，仍有許多人躺在藍色塑膠帆布或坐在椅子上休息，滿是疲憊。受訪民眾對富士電視記者表示：「第一次遇到這種狀況，有點不知所措，很擔心接下來會怎樣」、「原本身體冷得厲害，好在領到毛毯，總算稍微暖起來。」