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日本千葉致災暴雨創紀錄！成田機場變孤島 粉專示警劇烈天氣還沒完
日本關東地區昨天出現強降雨，尤其千葉地區雨勢特別劇烈，積淹水災情慘重，成田機場更因此聯外交通一度中斷，不少台灣旅客在社群平台PO出在成田機場排隊領物資、睡袋照片，甚至有網友因為搭乘的電車停駛而必須在車廂過夜。
民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到副熱帶高壓與低壓帶之間東南風暖濕氣流影響，千葉地區時雨量達115毫米，12小時雨量達300毫米，均創下當地歷史紀錄。日本氣象廳也針對當地發布最高級別的5級特別警報。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據模式資料顯示，劇烈天氣會持續到今天的中午前，提醒有要從東京前往成田機場的民眾，務必留意當地交通資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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