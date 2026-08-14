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森林大火進逼希臘海灘 數百遊客搭小船緊急逃生

中央社／ 希臘第撒隆尼基13日綜合外電報導

希臘北部兩處熱門度假勝地遭森林大火逼近，數百名遊客搭乘一艘艘小船，從海灘緊急撤離。

法新社報導，消防單位表示，當局出動近150名消防員、滅火飛機及直升機，在第撒隆尼基市（Thessaloniki）南方的哈奇帝奇半島（Halkidiki）奮力對抗蔓延的火勢。

消防單位補充道，有兩名消防員受傷送醫。

火勢爆發後，短短數小時內便逼近熱門度假區錫維里（Siviri）和富爾卡（Fourka）周邊民宅。這些地方夏天常擠滿遊客，但植被以易燃的松樹林為主。

希臘民防單位透過手機，向度假區內民眾發送撤離警告。

希臘廣播電視公司（ERT）報導，250多名身穿泳裝的遊客搭乘為了這個緊急情況而調集的15艘小船，經海路撤離，許多人抱著小孩。

消防單位發言人說，由於火勢逼近海灘，必須透過海路進行撤離。

希臘廣播電視公司的畫面顯示，數十人在富爾卡的浮橋排隊等候離開，濃煙籠罩度假區上空。

此外，也有大批車輛試圖離開富爾卡和錫維里，因而出現塞車情形。

希臘 遊客

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