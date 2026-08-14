長榮航空12月直飛德里 成台灣與印度交流重要橋梁

長榮航空12月1日將有直飛印度的航班，讓要往來台灣、印度的旅客，能有更便捷、舒適的飛行體驗。駐印度代表陳牧民在接受中央社記者訪問時表示，直航帶來的便利性，將在台灣和印度的往來、交流上扮演關鍵角色，因此他十分期待，也樂見長榮航空的直飛。

長榮航空5日透過新聞稿表示，將於12月1日開闢桃園－印度德里直飛航線，成為目前唯一直飛印度的台灣航空公司。

陳牧民今天接見長榮航空派駐在印度德里的機場經理劉景嘉，瞭解長榮航空桃園－印度德里航線目前的準備情況，及是否有能代為與印度各方協調之處。

針對長榮航空桃園直飛德里一事，陳牧民在接受中央社記者採訪時表示，台灣與印度之間的直航，是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間停掉的，至今有6年沒有直航班機，如今長榮航空要讓直航恢復，「我們十分樂見。」

陳牧民表示，在疫情結束後，台灣和印度之間的經貿、人員往來都不斷地增加，今年截至目前為止，印度到台灣的人數，已經超越2025年一整年累積的人數，雖然尚未恢復到COVID-19疫情前的規模，「但相信有直航後，台灣和印度往來的人數，應該能超過2020年前的水準。」

陳牧民告訴中央社記者，直航對於促進台灣和印度之間的往來非常重要，首先，對商務客來說，將會非常方便，因為直航能把航程（時間）縮短為6個小時，會有更多人願意過來印度，也會有更多人願意到台灣去。

他接著提到，直航也能促進台灣與印度間的觀光，不僅是讓台灣人到印度來觀光變得更為便利，也能讓更多印度人到台灣看看，尤其印度旅客這幾年到世界各地觀光的情況愈來愈多，特別是到包括越南、日本等東亞地區，都有很多印度觀光客的足跡，「我們也希望有更多印度觀光客到台灣。」

陳牧民也指出，直航能使台灣與印度間，官方或非官方的往來更加便利，未來台灣邀請印度的貴賓到過去，或台灣重要人士要到印度的話，都能透過直航，相信會更加便利，「每週5班的直航，對於台灣、印度之間的往來，是非常有幫助的。」

長榮航空的桃園－印度德里航線自12月1日起，每週2、3、5、6、日將提供往返台灣桃園與印度德里的直飛服務，屆時將採用空中巴士A330-300機型執飛。

台灣旅遊業相關人士向中央社記者透露，長榮航空從桃園直飛印度德里的航班反應熱烈，有旅遊業者看好直飛帶來的商機，在消息曝光後就定下大量機票，因此12月初的票幾乎已經賣光。

台灣過去曾有中華航空直飛印度，但直飛在COVID-19疫情時停掉，包括長榮航空在內的業者，在獲得相關許可後，便積極籌備直飛，歷經至少兩年的努力，讓台灣與印度之間將再度能夠直飛。

在長榮航空這次直飛開始前，台灣、印度旅客近幾年要往返兩地時，需在泰國、越南、新加坡、香港等地轉機，實際飛行時間加上等候轉機的時間，讓整段航程需花上至少10個小時，如今直航開通，將能省下近一半的交通時間。