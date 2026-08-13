日本千葉破紀錄豪雨癱瘓交通 成田機場旅客受困

日本千葉縣今晚遭遇破紀錄豪雨，氣象廳對千葉多個地區發布最高等級的「第5級大雨特別警報」。暴雨重創交通網，成田機場往返東京都心的鐵路及巴士全面停擺，大批旅客受困航廈，機場緊急準備食物、飲用水及睡袋因應。

讀賣新聞、朝日新聞報導，豪雨從今天下午起迅速影響千葉縣交通。連接成田機場與東京都心的鐵路陸續停駛，機場車站驗票閘門前聚集大批無法搭車的旅客。

成田國際機場公司表示，截至晚間8時30分（台北時間7時30分），從機場前往東京都心的巴士與鐵路均已全面停止運行，導致抵達成田機場的旅客無法離開，大量人潮滯留航廈內。

為了避免進一步混亂，機場持續透過廣播，要求旅客暫時不要前往第一、第二航廈地下1樓的車站。同時考量交通中斷可能持續，機場方面開始準備向受困旅客提供食物、飲用水及睡袋。

社群媒體上出現許多「機場災民」，不少前來日本遊玩的旅客回報受困機場，只能先將就一晚，等待交通陸續恢復。

截至晚間9時20分，JR東日本表示，總武線、京葉線、久留里線、內房線、外房線及成田線部分區間暫停行駛。京成電鐵方面，京成本線、成田Sky Access線、千葉線及千原線均暫停行駛。

市區交通同樣受到嚴重衝擊。千葉市中央區京成線千葉中央站附近一處高架橋下積水，一輛轎車受困其中；柏市也接獲大量道路淹水通報，部分路段無法正常通行。

柏市有一輛汽車因為道路淹水受困，1名女性被困在車內，送醫時已呈心肺停止狀態。市川市一處道路上有1名男子被發現時已失去意識，送醫後確認死亡。

豪雨也造成大規模停電。東京電力表示，截至晚間9時30分，千葉縣約4萬6550戶停電，其中以千葉市中央區災情最嚴重，停電戶數超過3萬4000戶。

日本氣象廳指出，截至晚間9時過後，千葉市中央區1小時降雨量達115毫米，佐倉市97毫米、船橋市62毫米、我孫子市61毫米，全部創當地觀測史新高。新版防災氣象資訊今年5月啟用後，氣象廳首次對千葉縣發布「第5級大雨特別警報」，截至晚間10時15分，已涵蓋千葉市、市原市等18個市。

除了淹水，部分地區也發生土石災害。千葉市、市原市被發布「第5級土石災害特別警報」；市川市、佐倉市及我孫子市均傳出土石崩塌。

日本氣象廳警告，關東地區大氣不穩定的情況預計持續至14日，仍可能出現達警報等級的豪雨，鐵路、公路等交通後續仍可能受到影響。