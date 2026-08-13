日本千葉豪雨破紀錄…淹水驚人畫面曝！1女受困心肺停止 18個市升最高警戒

日本千葉縣正遭遇史無前例豪雨，短短3小時降下187毫米雨量，刷新觀測紀錄。由於猛烈雨勢持續，日本氣象廳晚間再對東金市、八街市、茂原市及大網白里市發布最高等級「第5級大雨特別警報」，目前千葉縣已有18個市進入最高警戒狀態。

NHK、朝日電視台報導，柏市下午5時40分左右接獲「道路淹水，有人受困車內無法出來」的通報。警方及消防單位表示，一輛汽車因道路淹水無法移動，車內一名高齡女性受困，獲救時已呈心肺停止狀態，隨後被緊急送往醫院。

另一方面，豪雨影響範圍持續擴大。「第5級大雨特別警報」目前涵蓋千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、印西市、白井市、市川市、船橋市、松戶市、習志野市、柏市、八千代市、鎌谷市、我孫子市，以及晚間新增的東金市、八街市、茂原市、大網白里市。

這項警報是日本5階段警戒等級中的最高級別。氣象廳指出，部分地區的降雨已達過去少見的程度，淹水及河川氾濫的風險相當高，即使是平時較少發生災害的地區，也需要提高警覺。

截至晚間7時20分的3小時累積雨量，千葉市達187毫米、佐倉市達158.5毫米，雙雙創下當地有觀測紀錄以來的最高紀錄。

根據氣象資料，千葉市8月全月平均降雨量為115.7毫米，但這波豪雨在3小時內就降下187毫米，遠遠超過月平均雨量，凸顯降雨的異常程度。

日本氣象廳與國土交通省晚間8時30分召開記者會。氣象廳預報課長細見卓也表示，目前「正出現過去未曾經歷過的大雨」，部分地區極有可能已經發生災害，「由於可能危及生命，希望民眾立即確保自身安全」。

對於後續雨勢，氣象廳預估，強降雨至少還會持續數個小時，直到明天凌晨仍可能出現強烈或非常猛烈的降雨，大雨特別警報也可能持續。

氣象廳表示，接下來不排除再對其他市町村發布第5級特別警報，提醒尚未進入最高警戒的地區也應持續確認最新氣象及避難資訊，不要等到特別警報發布後才開始準備。

國土交通省則指出，部分河川的氾濫風險升高。隨著河川水位上升，市區雨水可能更難排入河川，進一步加重道路及住宅區積水，之後也可能有其他河川陸續進入危險水位。呼籲民眾確認各市町村發布的避難資訊，儘早採取避難行動。

由於豪雨持續至夜間，氣象廳也特別提醒避難時的安全。部分地區目前已出現明顯積水，加上夜間視線不佳，道路上的人孔蓋可能被水沖開，排水溝也可能完全被積水遮住，在這種情況下步行反而可能面臨危險。

此外，開車穿越淹水道路也可能因水深難以判斷而受困，因此不建議駕車進入積水區域。如果前往避難場所的路線已不安全，可視情況移動至建築物2樓以上或其他較高、較不容易淹水的位置，確保自身安全。