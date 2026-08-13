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歐洲熱浪加劇！破億人恐面臨破35度高溫 法國等4國家最明顯

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

隨著歐洲新一波熱浪加劇，根據法新社推算，至少1億3500萬人所處地區今天氣溫將飆破攝氏35度，其中以法國義大利、西班牙及英國部分地區最為明顯。

法新社報導，歐洲是全球暖化速度最快的洲，而且一些地方仍缺乏應對高溫的設備，熱浪一再發生也加劇乾旱與野火災情，並已造成數以千計的人喪命。

科學家認為，日益嚴重的熱浪主要源於人為導致的氣候變遷。

法新社以德國氣象單位的預報及歐盟旗下科學專家機構「聯合研究中心」（Joint Research Centre）2025年的人口預估為基礎進行分析，預料歐洲今天約有3億4000萬人所處地區高溫會超過攝氏30度，相當於近2/5歐洲人口（不含土耳其）。

最酷熱區域預計將出現在西歐及南歐。

法國有5000萬人口所在的地區，包括首都巴黎，氣溫預計將升至攝氏35度以上。

義大利預期也會有2900萬人面臨相同高溫，西班牙則有2500萬人。

英國預計也有2300萬人所在地區將飆破攝氏35度高溫，主要集中在人口稠密的英格蘭中部及倫敦地區。

英國氣象局（Met Office）11日表示，英國今年可能創下史上最熱夏季紀錄。

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