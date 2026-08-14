輪胎專家與NASA警告 「4個習慣」雨天開車最致命

摘要 根據NASA數據與大廠專業建議，破解雨天駕駛常見的四大迷思，像是對水漂速度、胎壓與胎寬的誤解。雨中行車應放下直覺，唯有尊重物理規則，才是確保安全之道。

梅雨、颱風、午後雷陣雨，台灣駕駛人一年裡有將近三分之一的日子要跟雨天共處。但多數人對「雨中如何不打滑」的認知，其實建立在一連串似是而非的「直覺」上：開慢一點、胎壓高就安全、跑車胎又寬又抓地、換胎當然先顧前輪。

問題是，這些直覺幾乎全部跟實際狀況相反。我們把散落在NASA技術報告、輪胎大廠官網，以及台灣國道警方宣導資料裡的第一手數據攤開來看，會發現，真正決定你在雨中開車會否失控的關鍵，跟多數人以為的完全不同。

迷思1：開慢一點就好

你以為的安全車速，其實一直都太快

多數人對雨天車速的想像是：正常開、遇到積水再減速應變。但物理現實是──等你「看到」積水才反應，往往已經來不及。

這件事最早不是汽車工程師發現的，而是NASA。1960年代，噴射客機開始大量商業飛行，卻接連在濕跑道上衝出跑道，逼得NASA蘭利研究中心的工程師Walter B. Horne展開系統性研究，最終在1963年提出著名的「Horne（霍恩）公式」：水漂臨界速度（節）＝9×√胎壓（psi，磅／平方英寸）。換算成家用車常見的胎壓（約30 psi），算出來的臨界速度，大約只落在時速90公里上下。

這個數字後來被台灣國道公路警察局直接引用，並換算成公制，收錄在該局2006年發布、至今仍掛在官網上的「水漂宣導資料」中：只要積水達到十分之一英吋（約0.25公分，大約兩片市售水餃皮疊起來的厚度），一旦車速達到NASA計算出的臨界值，水漂必然發生，不必考慮其他因素。

更值得注意的是，同一份文件也引用了美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的統計：水漂發生機率在時速超過35英里（約56公里）後就開始顯著上升，這遠低於多數人以為「時速100公里以上才危險」的認知。

換句話說，你自認為「還算保守」的車速，很可能早已超過安全臨界值。

迷思2：胎壓夠就好

別因此自恃，連飛機都會水漂

霍恩公式裡唯一的變數就是胎壓，這代表理論上胎壓越高，水漂臨界速度確實越高。但這裡有一個容易被誤解、進而製造出危險僥倖心理的地方。

飛機輪胎的胎壓通常高達150到220 psi，是一般家用車（約30-35 psi）的4到5倍以上。照理說，這麼高的胎壓應該讓水漂幾乎不可能發生。但現實是：1960到1964年間，美國就發生至少十起大型噴射客機在濕跑道降落時因水漂衝出跑道的事故，其中一起飛機甚至撞毀跑道端的儀表降落輔助系統建築物，最後停在機場外圍道路上。

這件事說明了：胎壓能延後水漂發生的速度門檻，但無法讓水漂「不會發生」。

只要積水夠深、速度夠快，物理定律不會因為你的胎壓比別人高就對你網開一面。國道公路警察局引用NHTSA的雨天駕駛守則清單裡，第一條就是「注意氣象報告」，而不是「確認胎壓達標即可安心」──足量的胎壓是必要條件，卻從來不是安全的保證，更不是開快車的許可證。

迷思3：輪胎越寬，越不會水漂

錯！跟直覺完全相反

許多跑車車主、性能胎愛好者深信「胎越寬、接地面積越大、當然越安全」。這句話對「一般乾燥地面抓地力」是對的，但對「水漂抗性」卻可能是反的。

輪胎大廠馬牌（Continental）在官方頁面上明確指出：較寬的輪胎雖然能在乾地提供更大接地面積、縮短煞車距離，但在潮濕路況下反而可能提高水漂風險。

原理在於：同樣的車重、同樣胎壓下，胎越寬，單位面積的接地壓力就越低，而路面上的水膜，恰恰需要靠接地壓力才能被有效切開排除。窄胎接地壓力較高，反而更容易「切穿」水膜。

當然，這不代表你該立刻換窄胎。胎紋設計、排水溝槽的效率同樣關鍵，設計優異的寬胎依然能有很好的濕地表現。但重點是：別再把「這台跑車胎又寬又貴」當成雨中飆速的心理保險，寬度從來不是水漂抗性的保證，它甚至可能是反指標。

迷思四：換輪胎一定先換前輪

不！若只換兩條新胎，一定要裝後輪

不管你的車是前輪驅動、後輪驅動或四驅，皆是如此。

這條建議違反多數人的直覺：前輪負責轉向、煞車負擔也最大，難道不該優先給新胎嗎？

大廠米其林輪胎在官網上寫得很直接：只換兩條胎時，新胎應該裝在後軸，不論車輛驅動方式為何。

原因在於：後輪失去抓地力時發生的「甩尾」，遠比前輪失去抓地力的「轉向不足」更難救回。前輪打滑，一般駕駛只要放開油門就有機會回穩；後輪打滑，車尾會不受控地甩出，這連經驗豐富的駕駛都未必能即時修正。

米其林技術行銷經理Ron Margadonna過去在受訪時說得更白：如果新胎裝在前軸、胎紋較淺的舊胎留在後軸，一旦遇到濕滑路面緊急煞車，後輪會先開始水漂，對駕駛人而言是極難處理的狀況；但如果水漂先發生在前輪，駕駛人多半能及早從方向盤感覺到異常，進而爭取到修正的時間。

美國輪胎工業協會（TIA）與美國輪胎製造商協會（USTMA）的官方建議與米其林完全一致：只換兩條胎，一律裝後軸。這不是單一品牌的行銷說法，而是整個輪胎產業共同的安全共識。

雨中行車沒有僥倖，只有物理

把這四件事串起來看，會發現一個共通的教訓：速度、胎壓、胎寬、胎的安裝位置，每一項都存在讓人誤以為「我這樣做應該比較安全」的直覺陷阱，而現實往往正好相反，或者遠比想像中更嚴苛。

雨中行車唯一真正、且駕駛人自己能掌握的變數，只有一個：降低車速。其他條件再好，都只是延後風險發生的門檻，不是解除風險的保證。

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